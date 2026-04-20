Tragedie în lumea cinematografiei. Moartea actorului american Patrick Muldoon, cunoscut pentru aparițiile sale în seriale iconice ale anilor ’90, marchează dispariția unei figuri importante din televiziunea și filmul american. Artistul s-a stins din viață duminică, la vârsta de 57 de ani, veste confirmată oficial de managerul său pentru publicația Variety.

Patrick Muldoon a devenit celebru în perioada 1992–1995, când a interpretat rolul lui Austin Reed în longevivul serial Days of Our Lives. Personajul său a câștigat rapid popularitate, transformându-l într-un nume cunoscut în rândul publicului fidel producțiilor de tip soap opera. Revenirea sa în același rol, între 2011 și 2012, a fost primită cu entuziasm de fani.

Anterior, actorul își făcuse remarcat debutul într-un alt serial de succes, Saved by the Bell, unde a avut un rol recurent. Ulterior, și-a consolidat statutul în industria TV prin interpretarea antagonistului Richard Hart în Melrose Place, una dintre cele mai urmărite producții ale epocii.

Pe lângă succesul din televiziune, Muldoon a avut și o carieră solidă în cinematografie. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale rămâne cel din filmul SF Starship Troopers, regizat de Paul Verhoeven. Interpretarea sa în această producție cult i-a consolidat reputația în industria filmului.

În ultimii ani, actorul și-a extins activitatea și în zona de producție, fiind implicat în proiecte notabile precum The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, Marlowe și The Card Counter. Prin compania sa, Storyboard Productions, a contribuit la dezvoltarea unor producții diverse, consolidându-și profilul de profesionist complet în industrie.

Înainte de deces, Patrick Muldoon era implicat în producția filmului „Kockroach”, un proiect ambițios cu o distribuție internațională ce îi include pe Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin. Filmările se desfășurau în Australia, iar actorul își exprimase recent entuziasmul față de acest proiect pe rețelele sociale.

„Sunt foarte entuziasmat să fac parte din acest proiect extraordinar, KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin în distribuție. Filmările au loc acum în Australia”, a scris el alături de o fotografie a unui articol Deadline care anunța filmul.

Ultima sa apariție pe ecran este în thrillerul Dirty Hands, unde a jucat alături de Denise Richards și Michael Beach. Producția urmează să fie lansată în cursul acestei luni, reprezentând astfel ultimul său proiect finalizat ca actor.

Patrick Muldoon lasă în urmă o familie îndurerată: partenera sa, Miriam Rothbart, părinții săi și sora sa, alături de cumnatul său, Ahmet Zappa, și nepoții săi.

Moștenirea sa artistică rămâne una semnificativă, atât în televiziune, cât și în film. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Muldoon a demonstrat versatilitate și dedicare, devenind o prezență constantă în producții apreciate de public.