Camera Deputaților a aprobat marți un proiect de lege care aduce schimbări semnificative Codului de procedură penală, cu efecte directe asupra duratei proceselor și volumului de muncă din instanțe. Inițiativa legislativă aparține senatorului PSD Robert Cazanciuc și a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare, obținând 259 de voturi favorabile. Următorul pas este promulgarea actului normativ.

”Durata unui număr semnificativ de procese va fi scurtată, iar instanțele vor fi degrevate de un volum uriaș de dosare, în urma adoptării, astăzi, în Camera Deputaților, a inițiativei mele de modificare a articolului 666 din Codului de procedură civilă. Votată cu largă majoritate (259 voturi pentru), legea merge la promulgare”, arată acesta pe pagina de Facebook.

Potrivit lui Robert Cazanciuc, legea adoptată reprezintă un pas înainte pentru buna funcționare a justiției și este benefică atât pentru magistrați, cât și pentru cetățeni. Acesta a subliniat că sistemul judiciar trebuie să funcționeze ca un serviciu public dedicat exclusiv interesului public, iar eliminarea procedurilor inutile este esențială în acest sens.

”Este o veste bună care ar trebui să îi bucure pe toți cei care, astăzi, sunt preocupați de bunul mers al justiției, magistrați și politicieni deopotrivă, ca serviciu public vocațional aflat doar în slujba cetățeanului. Propunerea mea legislativă elimină practic o procedură care crește durata proceselor si încarcă inutil activitatea judecătoriilor, în condițiile în care pe rolul instanțelor se aflau, anul acesta, 3,5 milioane de dosare, din care 1 milion erau la judecătorii, iar jumătate vizau procedura de încuviințare a executării silite”, continuă acesta.

Noua reglementare vizează, în principal, simplificarea procedurii de încuviințare a executării silite, un mecanism care, în forma actuală, presupunea o dublă verificare judiciară. Deși hotărârile judecătorești sunt definitive și executorii, executorii judecătorești erau obligați să obțină suplimentar aprobarea unui judecător pentru declanșarea executării, ceea ce genera întârzieri și încărca inutil instanțele.

În contextul în care, doar în acest an, pe rolul instanțelor se află aproximativ 3,5 milioane de dosare, dintre care un milion la judecătorii, iar o mare parte sunt legate exact de această procedură, eliminarea etapei redundante ar urma să degreveze semnificativ sistemul. Scopul declarat este ca resursele instanțelor să fie direcționate către cauzele cu adevărat complexe, oferind cetățenilor un acces mai rapid și mai eficient la justiție.

”Actualul mecanism de încuviințare a executării silite presupune că, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, creditorul trebuie să solicite unui executor judecătoresc punerea în aplicare a hotărârii. Însă executorul este obligat, la rândul său, să ceară aprobarea unui alt judecător pentru începerea executării, deși hotărârea este deja învestită cu putere executorie. Exista, astfel, o verificare dublă, fără sens, care supraaglomerează instanțele și prelungește durata proceselor civile. Propunerea legislativă elimină această redundanță, eliberând instanțele de un volum considerabil de muncă inutilă. Astfel, vom putea concentra resursele acolo unde este cu adevărat nevoie, oferind cetățenilor un sistem de justiție mai rapid, mai eficient și mai accesibil. Mulțumesc tuturor colegilor senatori și deputați care au sprijinit acest proiect, domnului senator Daniel Fenechiu, coinitiator al proiectului, precum și domnului avocat prof.univ. Traian Briciu, președintele UNBR, pentru contribuția academică la redactarea proiectului”, notează, pe Facebook, Robert Cazanciuc.

Pe lângă modificarea legislativă adoptată, Robert Cazanciuc a avansat și o serie de propuneri pentru îmbunătățirea pe termen lung a actului de justiție. Printre acestea se numără selecția și formarea riguroasă a magistraților, astfel încât independența și vocația profesională să fie consolidate, dar și accelerarea procesului de digitalizare a sistemului judiciar.

Un alt punct important îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii, senatorul PSD amintind necesitatea deblocării finanțării pentru Cartierul Justiției, proiect prevăzut în legislația adoptată de Parlament. Totodată, el susține reducerea așa-numitului „balast judiciar”, prin eliminarea cauzelor repetitive sau a celor care ar putea fi soluționate în afara instanțelor, prin mediere sau arbitraj.

Robert Cazanciuc a indicat că direcțiile viitoare de reformă în domeniul justiției sunt detaliate în capitolul dedicat acestui sector din programul de guvernare al actualei coaliții.