Programul anunțat de Robert Cazanciuc vizează aproximativ 3,8 milioane de români, în special vârstnici și persoane cu dizabilități, din aproape 90.000 de blocuri, pentru a le asigura acces decent în propriile locuințe.

Potrivit informațiilor publicate pe Facebook, proiectul prevede inițial derularea unui proiect pilot care va viza 100 de blocuri la nivel național, distribuite în fiecare județ, și va fi implementat prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Această etapă pilot va constitui baza pentru demersurile României de a obține, în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene, o linie de finanțare dedicată programului național.

Programul urmărește patru obiective majore: redarea demnității și independenței persoanelor cu mobilitate redusă, sprijinirea familiilor și reducerea poverii fizice și emoționale, consolidarea unei societăți „incluzive, solidare și moderne”, precum și dezvoltarea economică pe orizontală, prin crearea a mii de locuri de muncă.

„Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Național “Lift pentru Viață”, unul dintre cele mai mari proiecte socio-economice din ultimii ani, destinat construirii de lifturi la blocurile de 3 sau 4 etaje, construite înainte de 1990. Prin acest program, aproximativ 3,8 milioane de români, în special locatarii cu probleme speciale (vârstnici, persoane cu dizabilități) din aproape 90.000 de blocuri, vor beneficia de condiții decente pentru accesul în propriile locuințe. Pentru început, cadrul legal conceput prevede derularea unui proiect pilot, vizând 100 de blocuri la nivel național, împărțite în fiecare județ, realizat prin intermediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Proiectul pilot va sta la baza demersurilor României pentru ca, în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene, să poate fi aprobată o linie de finanțare dedicată acestui program național. Cele patru obiective majore sunt: • Redarea demnității și independenței persoanelor cu mobilitate redusă.

• Sprijinirea familiilor și reducerea poverii fizice și emoționale.

• Consolidarea unei societăți incluzive, solidare și moderne.

• Dezvoltarea economică pe orizontală, nu doar pe verticală, prin crearea a mii de locuri de muncă”, a scris Cazanciuc pe Facebook.

În închereie, Cazanciuc a mulțumit colegilor senatori și deputați care au semnat inițiativa, precum și arhitecților, inginerilor constructori, juriștilor și experților în fonduri europene care au contribuit la redactarea proiectului, subliniind că acesta poate fi îmbunătățit pe parcursul procesului de avizare.

De asemenea, a adresat mulțumiri comisarului european Roxana Mînzatu, care l-a încurajat încă de la lansarea ideii și către care se îndreaptă speranțele românilor pentru identificarea fondurilor europene necesare realizării programului.

„Mulțumesc colegilor senatori și deputați care au semnat această inițiativă, precum și tuturor arhitecților, inginerilor constructori, juriștilor și experților în fonduri europene care au contribuit la redactarea acestui proiect care cu siguranță poate primi îmbunătățiri pe parcursul procesului de avizare. Un mare Mulțumesc doamnei comisar european Roxana Mînzatu care m-a încurajat încă de acum mai bine de doi ani de când am lansat ideea proiectului și către care se îndreaptă gândurile multor români cu speranța că vom identifica fondurile europene care le vor face viața mai bună!”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.