Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a trimis luni către Ministerul Justiției un set de modificări legislative care ar putea scoate din instanțe mii de dosare considerate simple sau repetitive. Potrivit CSM, instanțele sunt suprasolicitate de cauze care blochează activitatea și întârzie soluționarea proceselor complexe.

Una dintre cele mai importante propuneri este eliminarea divorțului prin acord din competența instanțelor. Potrivit proiectului, aceste cazuri nu ar mai fi judecate, urmând să fie soluționate exclusiv prin proceduri administrative sau notariale.

CSM arată că astfel de dosare reprezintă un volum semnificativ din activitatea instanțelor, deși nu implică litigii complexe. Mutarea lor în afara sistemului judiciar ar permite judecătorilor să se concentreze pe cauze cu un grad mai mare de dificultate.

Pachetul de modificări prevede și scoaterea din instanțe a dosarelor privind dizolvarea și radierea de drept a societăților. În aceeași categorie intră și o parte dintre cererile legate de asociații și fundații.

CSM consideră că aceste proceduri pot fi gestionate prin mecanisme administrative, fără a mai fi necesară intervenția unui judecător, reducând astfel numărul de dosare aflate pe rol.

O altă schimbare importantă vizează plângerile împotriva amenzilor, în special cele rutiere. CSM propune ca depunerea unei plângeri să nu mai suspende automat executarea sancțiunii.

De asemenea, cererile prin care o amendă este înlocuită cu muncă în folosul comunității nu ar mai fi soluționate de instanțe. Aceste măsuri sunt prezentate ca fiind necesare pentru reducerea numărului de cauze repetitive.

CSM propune modificări majore și în materia executării silite. Hotărârile judecătorești nu ar mai avea nevoie de încuviințarea instanței pentru a fi puse în aplicare.

Pentru celelalte titluri executorii, procedura ar urma să fie simplificată, astfel încât punerea în executare să se facă mai rapid. În paralel, o parte din atribuțiile judecătorilor ar urma să fie preluate de personalul auxiliar și de asistenții judecătorilor.

Consiliul Superior al Magistraturii a propus actualizarea și majorarea unor taxe judiciare de timbru, motivând că nivelul actual nu mai reflectă realitățile economice. Potrivit CSM, accesul la justiție nu ar fi afectat de aceste modificări.

În schimb, persoanele care aleg soluționarea alternativă a litigiilor, cum este medierea, ar putea primi înapoi o parte sau chiar întreaga taxă de timbru. Un mecanism similar este propus și pentru situațiile în care probele sunt administrate prin avocați.

Pentru cererile cu valoare redusă, CSM propune proceduri standardizate, care să permită pronunțarea mai rapidă a hotărârilor. Unele dosare ar putea fi soluționate exclusiv pe baza documentelor, fără termene lungi.

În apel, judecata ar putea avea loc în camera de consiliu, fără citarea părților, dacă acestea nu solicită expres o ședință publică. Scopul este reducerea duratei proceselor și a încărcării instanțelor superioare.

CSM propune extinderea digitalizării în sistemul judiciar. Este avută în vedere crearea unei baze de date comune care să permită comunicarea rapidă între instanțe și instituțiile statului.

Taxa judiciară de timbru ar putea fi calculată automat, iar cererile de executare silită ar urma să fie transmise electronic, cu semnături digitale. Pentru cauzele simple, programul informatic REJUST ar putea genera automat proiecte de hotărâri, reducând timpul de lucru al judecătorilor.

CSM a anunțat că până la finalul lunii februarie 2026 vor avea loc consultări cu reprezentanții avocaților și ai altor profesii juridice. Scopul este evaluarea impactului acestor schimbări în practică.

După finalizarea discuțiilor, pachetul legislativ va fi definitivat și trimis spre adoptare. Dacă va fi aprobat, acesta ar putea modifica semnificativ modul de soluționare a proceselor în România și ar putea contribui la reducerea duratei acestora.