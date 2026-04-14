Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a intervenit decisiv marți, 14 aprilie 2026, în cadrul dezbaterilor din Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Miza discuțiilor a vizat amendamentele la proiectul de lege privind protecția împotriva acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice, cunoscute sub acronimul SLAPP.

Procesele SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sunt acțiuni judiciare abuzive, menite să cenzureze și să reducă la tăcere criticii (jurnaliști, activiști) prin hărțuire financiară și presiune psihologică.

Reprezentanții jurnaliștilor au tras un semnal de alarmă critic: forma actuală a proiectului, elaborată de Ministerul Justiției, riscă să rămână o simplă formalitate fără impact practic.

Conform UZPR, proiectul de lege eșuează în a transpune corect Directiva (UE) 2024/1069, deoarece menține caracterul opțional al unor mecanisme de protecție esențiale. În loc să instituie obligații clare, textul legislativ lasă măsuri precum depunerea unei cauțiuni sau sancționarea reclamanților abuzivi la latitudinea instanțelor.

Această abordare teoretică nu oferă siguranța necesară jurnaliștilor care se confruntă cu procese intentate nu pentru a obține dreptate, ci pentru a produce intimidare și epuizare financiară.

Pentru a remedia aceste deficiențe, UZPR propune un set de măsuri radicale, menite să transforme legea într-un scut veritabil. Printre solicitările principale se numără transformarea măsurilor procedurale din facultative în obligatorii și extinderea protecției asupra presiunilor de natură penală sau administrativă.

De asemenea, Uniunea insistă pe instituirea unor sancțiuni disuasive și pe asigurarea unui sprijin financiar real pentru victimele acestor abuzuri judiciare, inclusiv prin facilitarea accesului la ajutor public judiciar.

Uniunea subliniază că experiența practică din România demonstrează necesitatea unui „punct focal unic” pentru transparență și informare. „România are oportunitatea de a crea un cadru legislativ modern de protecție a libertății de exprimare. Această oportunitate nu trebuie ratată”, se arată în comunicatul UZPR.

În lipsa unor instrumente obligatorii, fenomenul SLAPP va continua să sufoce dezbaterea publică, transformând instanțele în instrumente de cenzură mascată.