UZPR solicită garanții reale împotriva proceselor abuzive de tip SLAPP
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a intervenit decisiv marți, 14 aprilie 2026, în cadrul dezbaterilor din Comisia juridică a Camerei Deputaților.
Miza discuțiilor a vizat amendamentele la proiectul de lege privind protecția împotriva acțiunilor strategice în justiție împotriva mobilizării publice, cunoscute sub acronimul SLAPP.
Procesele SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) sunt acțiuni judiciare abuzive, menite să cenzureze și să reducă la tăcere criticii (jurnaliști, activiști) prin hărțuire financiară și presiune psihologică.
Reprezentanții jurnaliștilor au tras un semnal de alarmă critic: forma actuală a proiectului, elaborată de Ministerul Justiției, riscă să rămână o simplă formalitate fără impact practic.
Conform UZPR, proiectul de lege eșuează în a transpune corect Directiva (UE) 2024/1069, deoarece menține caracterul opțional al unor mecanisme de protecție esențiale. În loc să instituie obligații clare, textul legislativ lasă măsuri precum depunerea unei cauțiuni sau sancționarea reclamanților abuzivi la latitudinea instanțelor.
Această abordare teoretică nu oferă siguranța necesară jurnaliștilor care se confruntă cu procese intentate nu pentru a obține dreptate, ci pentru a produce intimidare și epuizare financiară.
Propuneri pentru o legislație care să protejeze eficient libertatea de exprimare
Pentru a remedia aceste deficiențe, UZPR propune un set de măsuri radicale, menite să transforme legea într-un scut veritabil. Printre solicitările principale se numără transformarea măsurilor procedurale din facultative în obligatorii și extinderea protecției asupra presiunilor de natură penală sau administrativă.
De asemenea, Uniunea insistă pe instituirea unor sancțiuni disuasive și pe asigurarea unui sprijin financiar real pentru victimele acestor abuzuri judiciare, inclusiv prin facilitarea accesului la ajutor public judiciar.
Uniunea subliniază că experiența practică din România demonstrează necesitatea unui „punct focal unic” pentru transparență și informare. „România are oportunitatea de a crea un cadru legislativ modern de protecție a libertății de exprimare. Această oportunitate nu trebuie ratată”, se arată în comunicatul UZPR.
În lipsa unor instrumente obligatorii, fenomenul SLAPP va continua să sufoce dezbaterea publică, transformând instanțele în instrumente de cenzură mascată.
Comunicatul integral al Uniunii Ziariștilor
„Pe 14 aprilie, în cadrul Comisiei juridice a Camerei Deputaților, au fost dezbătute amendamentele formulate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) la proiectul de lege privind protecția împotriva acțiunilor strategice în justiție (SLAPP).
Cu această ocazie, UZPR a atras atenția asupra faptului că forma actuală a proiectului nu asigură un nivel real și efectiv de protecție, așa cum impune Directiva (UE) 2024/1069.
Deși directiva europeană stabilește obligația statelor membre de a institui garanții procedurale eficiente împotriva abuzurilor judiciare, proiectul elaborat la nivelul Ministerului Justiției menține caracterul opțional al unor mecanisme esențiale, lăsând aplicarea acestora la latitudinea instanțelor. Această abordare riscă să transforme protecția oferită de lege într-una formală, lipsită de eficiență practică.
UZPR subliniază că Directiva impune rezultate concrete, nu simple posibilități teoretice. Mecanisme precum obligarea la depunerea unei cauțiuni, sancționarea reclamanților abuzivi sau publicarea hotărârilor judecătorești trebuie să fie obligatorii și previzibile, nu facultative.
În acest sens, UZPR propune:
♦ transformarea măsurilor procedurale din opționale în obligatorii, pentru a asigura un efect real de descurajare a acțiunilor abuzive;
♦ extinderea sferei de aplicare a legii și asupra altor forme de presiune juridică (penale, administrative, disciplinare), reflectând realitățile din România;
♦ instituirea unor sancțiuni cu adevărat disuasive și proporționale;
♦ asigurarea unui sprijin financiar efectiv pentru victimele SLAPP, inclusiv prin acces real la ajutor public judiciar;
♦ crearea unui mecanism de transparență și informare (punct focal unic), conform cerințelor europene.
Experiența practică arată că acțiunile de tip SLAPP nu urmăresc neapărat câștigarea procesului, ci intimidarea și epuizarea financiară a jurnaliștilor și a altor actori implicați în dezbaterea publică. În lipsa unor instrumente obligatorii și eficiente, legea nu va putea contracara acest fenomen.
România are oportunitatea de a crea un cadru legislativ modern și eficient de protecție a libertății de exprimare. Această oportunitate nu trebuie ratată”, este comunicatul complet transmis de către Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România marți, 14 aprilie 2026.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.