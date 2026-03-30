Senatul a tăiat din drepturile magistraților. Proiectul de lege urmează să fie transmis Camerei Deputaților
Plenul Senatului a adoptat, luni seară, o propunere legislativă care modifică OUG nr. 27/2006 privind salarizarea magistraților. Potrivit noilor prevederi, judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți nu vor mai beneficia, în anumite condiții, de diurnă, decontarea cheltuielilor de cazare sau decontarea transportului în situațiile de detașare și delegare.
În afara Partidului Național Liberal (PNL), care a criticat proiectul considerând că reprezintă un atac la adresa magistraților, celelalte grupuri politice din Senat au susținut inițiativa, aceasta fiind adoptată cu 84 de voturi „PRO”. Proiectul de lege urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care are rol de for decizional în acest caz.
Ce modificări au fost aduse?
Conform textului adoptat de Senat în calitate de primă cameră sesizată, Articolul 13 din OUG nr. 27/2006 se modifică astfel: judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți detașați sau delegați în altă localitate decât cea a locului de muncă permanent beneficiază pe toată durata detașării sau delegării de anumite drepturi.
Aceștia pot primi diurnă în cuantumul stabilit pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de maximum trei stele sau, dacă nu beneficiază de cazare, o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută pe lună pentru fiecare noapte.
De asemenea, li se poate deconta transportul, în limita a patru călătorii dus-întors pe lună, pentru transport aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, sau, în cazul deplasării cu autoturismul propriu, echivalentul a 7,5 litri carburant la 100 km. Totuși, decontarea transportului nu se acordă dacă deplasarea se face cu autoturismul instituției.
Nu beneficiază de aceste drepturi magistrații care sunt delegați sau detașați în localitatea de domiciliu, într-o localitate unde ei sau membrii familiei dețin o locuință, sau într-o localitate aflată la o distanță mai mică de 5 km față de domiciliu.
„(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, care sunt detaşaţi sau delegaţi în altă localitate decât cea în care au locul de muncă permanent, beneficiază pe toată durata delegării sau detaşării, de următoarele drepturi:
a) diurnă în cuantumul stabilit pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate;
b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. Tn situaisia in care nu beneficiază de cazare in aceste conditii, au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizaţia de incadrare brut ă lunar pentru fiecare noapte, pe toată durata delegării sau detaşării in alt localitate;
c) decontarea, in limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situaţia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acordă în cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce aparţine instituţiei.
Nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi care sunt delegaţi sau detaşati:
a) în localitatea de domiciliu;
b) într-o localitate în care el ori soţul/soţia sau copiii aflati în intreținerea lor deţin o locuinţă în proprietate;
c) într-o localitate situată la o distanţă mai mică de 5 km față de localitatea de domiciliu.”
