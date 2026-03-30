Plenul Senatului a adoptat, luni seară, o propunere legislativă care modifică OUG nr. 27/2006 privind salarizarea magistraților. Potrivit noilor prevederi, judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți nu vor mai beneficia, în anumite condiții, de diurnă, decontarea cheltuielilor de cazare sau decontarea transportului în situațiile de detașare și delegare.

În afara Partidului Național Liberal (PNL), care a criticat proiectul considerând că reprezintă un atac la adresa magistraților, celelalte grupuri politice din Senat au susținut inițiativa, aceasta fiind adoptată cu 84 de voturi „PRO”. Proiectul de lege urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care are rol de for decizional în acest caz.

Conform textului adoptat de Senat în calitate de primă cameră sesizată, Articolul 13 din OUG nr. 27/2006 se modifică astfel: judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți detașați sau delegați în altă localitate decât cea a locului de muncă permanent beneficiază pe toată durata detașării sau delegării de anumite drepturi.

Aceștia pot primi diurnă în cuantumul stabilit pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de maximum trei stele sau, dacă nu beneficiază de cazare, o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută pe lună pentru fiecare noapte.

De asemenea, li se poate deconta transportul, în limita a patru călătorii dus-întors pe lună, pentru transport aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, sau, în cazul deplasării cu autoturismul propriu, echivalentul a 7,5 litri carburant la 100 km. Totuși, decontarea transportului nu se acordă dacă deplasarea se face cu autoturismul instituției.

Nu beneficiază de aceste drepturi magistrații care sunt delegați sau detașați în localitatea de domiciliu, într-o localitate unde ei sau membrii familiei dețin o locuință, sau într-o localitate aflată la o distanță mai mică de 5 km față de domiciliu.