Senatul a adoptat un proiect care introduce noi posibilități pentru fermieri. Acesta modifică Legea 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și urmărește să clarifice situațiile în care fermele sunt afectate de construcții neautorizate sau realizate fără respectarea zonelor de protecție sanitară.

Astfel, deținătorii de exploatații agricole care funcționează legal și în perimetrul cărora au fost construite locuințe sau alte obiective socio-economice fără respectarea prevederilor legale vor putea iniția proceduri judiciare pentru demolarea acestora. Măsura are ca scop exclusiv prevenirea disconfortului și reducerea riscurilor sanitare.

În paralel, propunerea legislativă deschide accesul la fonduri structurale prin Planul strategic PAC 2023-2027, pentru modernizarea și restructurarea fermelor comerciale sau familiale. Finanțările vor putea fi utilizate atât pentru exploatații situate în intravilan, cât și în extravilan, acoperind o gamă largă de activități și domenii agricole.

Printre beneficiarii acestor fonduri se numără fermele de cabaline, ovine și caprine, exploatațiile de taurine la îngrășat, fermele de vaci de lapte, precum și unitățile avicole și cele de creștere a porcilor. De asemenea, sunt incluse centrele de colectare și procesare a produselor de origine animală, abatoarele, unitățile de incubație și alte structuri similare, împreună cu construcțiile și amenajările anexe necesare funcționării acestora.

Expunerea de motive a proiectului evidențiază faptul că, în prezent, fermierii se confruntă frecvent cu solicitări de reducere sau chiar încetare a activității din cauza principiului „primul venit”. În numeroase cazuri, autoritățile locale au emis autorizații pentru construcția de locuințe fără a respecta zonele de protecție aferente fermelor deja existente.

Totodată, sunt semnalate situații în care construcțiile agricole aflate la granița dintre județe nu sunt luate în considerare în mod corespunzător, ceea ce poate genera dificultăți suplimentare în desfășurarea activităților agricole.

Proiectul a fost adoptat de Senatul României în calitate de prim for sesizat, iar pentru a intra în vigoare acesta trebuie să fie supus votului decizional în Camera Deputaților.