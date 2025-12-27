Asociațiile de proprietari vor putea recupera mai rapid restanțele de la datornici, după adoptarea unei propuneri legislative care simplifică procedura de executare silită. Modificarea vizează direct hotărârile judecătorești definitive și reduce semnificativ birocrația existentă până acum. Legea a trecut de Parlament și merge spre promulgare.

Avocatul Gelu Pușcaș, expert în domeniul asociațiilor de proprietari, a explicat, pe Facebook, că, odată cu această schimbare, dacă o asociație obține o hotărâre definitivă împotriva unui restantier, nu va mai fi necesar să solicite instanței încuviințarea executării silite. Executorul judecătoresc va putea începe direct procedura de executare, prin toate formele prevăzute de lege.

Potrivit acestuia, modificarea adusă articolului 666 din Codul de Procedură Civilă elimină implicarea instanței în această etapă administrativă, în cazul hotărârilor definitive. Măsura va duce la mai puțină birocrație, la reducerea timpului pierdut și la recuperarea mai rapidă a sumelor datorate.

Procedura urmează să intre în vigoare după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Efectele vor fi atât directe, cât și indirecte. Pe de o parte, asociațiile de proprietari vor beneficia de demararea mai rapidă a executărilor silite, iar pe de altă parte, instanțele de judecată vor fi degrevate de un număr foarte mare de dosare considerate inutile.

Avocatul a subliniat că degrevarea instanțelor va permite soluționarea mai rapidă a altor tipuri de cereri, precum cele formulate de asociațiile de proprietari, modificările de acte constitutive, înregistrarea organelor de conducere, ordonanțele de plată sau cererile cu valoare redusă. În opinia sa, un număr mai mic de dosare va însemna o celeritate mai mare pentru cauzele cu adevărat importante.

Gelu Pușcaș recomandă ca asociațiile de proprietari să fie bine pregătite din punct de vedere documentar și procedural, astfel încât să poată profita rapid de noile prevederi legale.

