O dezbatere frecvent întâlnită în asociațiile de proprietari vizează rolul și responsabilitățile președintelui, mai ales în situațiile în care acesta nu se implică în rezolvarea problemelor curente. Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii legate de administrarea proprietăților, a analizat această temă și a arătat că legea oferă mai multă flexibilitate decât se crede în mod obișnuit.

Potrivit explicațiilor sale, în majoritatea asociațiilor există tendința de a se aștepta exclusiv inițiativa președintelui, considerându-se că doar acesta poate face demersuri în numele asociației.

În realitate, rolul președintelui nu derivă dintr-o putere absolută, ci dintr-un mandat acordat de structurile de conducere ale asociației de proprietari, în baza legii.

El reprezintă asociația, semnează documente și negociază contracte tocmai pentru că este mandatat să facă acest lucru, explică Gelu Pușcaș pe Facebook.

Avocatul a subliniat că legislația nu consacră drepturi exclusive ale președintelui, ci vorbește despre mandatare. În acest context, apare posibilitatea ca un proprietar să poată îndeplini anumite atribuții similare, cu condiția existenței unui mandat clar.

Astfel, un proprietar ar putea obține oferte, negocia contracte, participa la recepția lucrărilor sau chiar semna documente în numele asociației, dacă este împuternicit în mod legal, mai explică Gelu Pușcaș.

Pentru ca o astfel de soluție să fie valabilă, trebuie îndeplinite mai multe condiții: proprietarul să își exprime acordul, adunarea generală sau comitetul executiv să aprobe mandatarea, iar mandatul să fie scris, precis, limitat și să prevadă explicit că acțiunile sunt realizate în numele și pe seama asociației.

De asemenea, la finalul demersurilor trebuie prezentat un raport, iar actele să fie însușite de organul de conducere.

Ca exemplu practic, Gelu Pușcaș a făcut referire la situațiile în care apar infiltrații la ultimul etaj, iar președintele nu se implică. Într-un asemenea caz, proprietarul afectat nu ar trebui să aștepte ani întregi, ci ar putea fi mandatat să facă demersurile necesare pentru repararea terasei, în limitele stabilite.

În opinia sa, miza reală este funcționarea eficientă a asociației, nu concentrarea tuturor atribuțiilor într-o singură funcție.