Românii cu mașini hibrid vor plăti taxe mai mari în 2026. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului

Mașinile hibrid, care sunt tot mai răspândite, vor fi taxate la fel ca cele pe benzină sau motorină. Asta înseamnă că impozitul va depinde de capacitatea motorului și de nivelul de poluare. De exemplu, pentru o mașină cu motor de 1,5 litri, impozitul va fi de aproximativ 130 de lei pe an. Pentru motoarele mai mari, taxele cresc semnificativ: un motor de 2,5 litri va avea un impozit de aproape 990 de lei, iar pentru unul de 3 litri suma poate ajunge la 2.200 de lei.

Noile reguli le permit primăriilor să acorde reduceri de cel mult 30%, prin decizii ale consiliilor locale. În București, toate cele șase sectoare vor avea aceleași impozite, după votul Consiliului General. Deocamdată, proiectul este în dezbatere publică.

Secretarul general al Acarom a explicat, la Pro TV, că mașinile noi, care respectă normele de poluare Euro 6 și viitorul Euro 7, sunt avantajate față de cele vechi. Totuși, el consideră că aceste diferențe de taxe nu sunt suficient de mari pentru a-i convinge pe români să renunțe la mașinile vechi. În opinia sa, aceasta este doar o primă măsură, iar statul ar putea introduce și alte taxe, cum ar fi cele de drum sau alte impozite, pentru a descuraja poluarea.

„Vehiculele noi cu normă de poluare actualizată Euro 6 și în curând Euro 7 sunt avantajate față de vehiculele vechi, dar nu este suficient pentru că această creștere nu este ridicată ca să devieze preferințele românilor și costul de utilizare a vehiculelor – dar și de deținere – de la vehicule mai vechi la cele noi. Este o primă măsură, pot fi adoptate și alte măsuri astfel încât poluarea să fie taxată suplimentar, se poate lucra la taxa de drumuri sau la celelalte impozite și taxe”, a precizat secretatul general al Acarom.

Scutirea de impozit pentru mașinile electrice va fi eliminată complet, iar proprietarii acestora vor plăti un impozit anual de 40 de lei.

Datele arată că mașinile electrificate sunt tot mai populare în România. Ele au crescut cu 5% și au ajuns la o cotă de piață de 56,5%, iar vehiculele mild-hybrid reprezintă aproape jumătate din acest total. În luna octombrie, numărul de mașini noi înmatriculate a fost cu peste 11% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Directorul de vânzări Paul Buiga a declarat că interesul românilor pentru cumpărarea de mașini, în special pentru cele mai puțin poluante, este în continuă creștere.

Paul Buiga, director vânzări: „Tendința de a achiziționa mașini și mai ales mașini din ce în ce mai verzi se păstrează crescătoare.”

De altfel, anul viitor, impozitul pe mașină se va plăti în funcție de taxa de poluare. Șoferii urmează să plătească, în medie, cu 30% mai mult. Cei mai afectați sunt proprietarii de mașini vechi de 15-20 de ani, considerate a fi cele mai poluante modele.

Totuși, majoritatea primăriilor nu dispun de datele tehnice necesare pentru a evalua corect nivelul de poluare al fiecărei mașini. De aceea, primăriile au început să ceară date despre autoturismele din propriile localități. Au nevoie de ajutor din partea RAR. Acum au ajuns să se deconteze lucruri acumulate în ani de zile.