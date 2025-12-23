Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a demarat procedurile de recuperare a unor creanțe bugetare în valoare de aproape 47 de milioane de lei de la compania Gabriel Resources Limited, prin executarea silită a acțiunilor pe care aceasta le deține la societatea Roșia Montană Gold Corporation SA (RMGC).

Măsura vine în contextul unui litigiu de lungă durată între statul român și compania minieră, finalizat favorabil României la nivel internațional.

Potrivit ANAF, suma exactă care face obiectul procedurii de recuperare se ridică la 46.779.769 de lei. Reprezentanții Fiscului au arătat că, în vederea recuperării acestor creanțe bugetare, au fost declanșate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la RMGC.

Aceste demersuri urmăresc valorificarea participației companiei pentru acoperirea datoriilor către bugetul de stat.

ANAF a mai precizat că va avea un rol activ în perioada următoare pentru menținerea valorii acțiunilor sechestrate și pentru conservarea patrimoniului societății Roșia Montană Gold Corporation SA.

În acest sens, instituția a subliniat că, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri sau alte operațiuni patrimoniale, vor fi analizate oportunitatea și legalitatea acestora, pentru a preveni diminuarea valorii activelor care fac obiectul executării silite.

Demersurile ANAF sunt susținute de o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată la data de 6 noiembrie. Instanța supremă a stabilit ca acțiunile deținute de Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca garanție pentru recuperarea creanțelor în procesul dintre companie și statul român.

Reprezentanții ICCJ au explicat că măsura a fost dispusă definitiv în cadrul procesului dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Gabriel Resources, având ca obiect recuperarea cheltuielilor efectuate în arbitrajul internațional.

Totodată, instanța a arătat că efectul acestei decizii este acela că, în cazul în care Gabriel Resources nu achită suma datorată în termenele prevăzute de lege, acțiunile sechestrate pot fi executate silit și pot intra în patrimoniul statului român.

Măsura administrativă dispusă de ANAF fusese contestată de companie în instanță, însă recursul formulat a fost respins prin hotărârea definitivă a completului specializat al ICCJ.

Litigiul are legătură directă cu dosarul Roșia Montană, soluționat în martie 2024 de Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID), instituție aflată sub egida Băncii Mondiale.

Atunci, tribunalul arbitral a dat câștig de cauză României, respingând cererea Gabriel Resources, care solicita despăgubiri de 6,7 miliarde de euro. În urma deciziei, statul român nu este obligat la plata niciunei despăgubiri, urmând, dimpotrivă, să recupereze cheltuieli de judecată de aproximativ 10 milioane de dolari.

Ulterior, în luna aprilie 2024, Gabriel Resources, în calitate de acționar majoritar al RMGC, a deschis o nouă acțiune în instanță împotriva Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și a ANAF, contestând sechestrul instituit asupra acțiunilor RMGC pentru recuperarea sumelor datorate statului român.