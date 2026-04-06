Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat „lista albă” a firmelor care nu au datorii la stat și care și-au respectat la timp toate obligațiile fiscale. Această listă va fi actualizată trimestrial și va fi accesibilă publicului larg, inclusiv angajaților care doresc să verifice situația firmei la care lucrează.

Pentru a fi inclusă pe lista albă, o firmă trebuie să fi transmis către Fisc toate documentele necesare și să fi achitat integral toate dările către stat. Prin această inițiativă, Fiscul urmărește să evidențieze companiile care respectă legea fiscală și să le crească credibilitatea în fața publicului și a partenerilor de afaceri.

Spre deosebire de „lista rușinii” sau „lista neagră” publicată anterior de ANAF, lista albă va fi actualizată regulat, trimestrial, și va evidenția toate firmele corecte și colaborative cu statul, oferind astfel un instrument de transparență și recunoaștere a responsabilității fiscale.

„Criminalitatea fiscală rămâne și în 2026 cea mai mare insultă la adresa românilor care își plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile. Toate și toți sunt fabrici, uzine și combinate de evaziune fiscală și muncă la negru. Taxele, impozitele și contribuțiile cresc tocmai pentru că nu poate fi stăvilită criminalitatea fiscală. Este o insultă la adresa românilor harnici și cinstiți. Sunt mii de firme care plătesc jumătate din salariu numerar în plic, adică la negru, iar lucrurile sunt cunoscute, dar nu se intervine”, spunea, în ianuarie 2026, Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, într-un articol publicat pe Contributors.

ANAF a anunțat că, în 2025, a recuperat prin executări silite obligații fiscale în valoare de 27,26 miliarde de lei, în creștere față de 21,53 miliarde de lei încasate în 2024. În anul trecut au fost emise aproximativ 3,2 milioane de somații, mai multe decât în 2024, când au fost trimise aproape 3 milioane. Aceste somații au vizat recuperarea datoriilor atât de la firme, cât și de la alte persoane juridice.

Pentru recuperarea creanțelor, ANAF utilizează mai multe instrumente legale, printre care trimiterea somațiilor de plată, poprirea conturilor bancare sau a veniturilor și instituirea sechestrelor pe bunuri. Aceste măsuri permit Fiscului să asigure recuperarea sumelor datorate statului într-un mod eficient și conform legislației.

Datele arată, totodată, o modificare semnificativă în structura arieratelor recuperabile între sfârșitul anilor 2024 și 2025. Contribuabilii mici au ajuns să reprezinte 51,9% din total, față de 44% în 2024, în timp ce ponderea contribuabililor mijlocii a scăzut la 19,3%, de la 24,9%. Contribuabilii mari reprezintă 15,8% din arierate, comparativ cu 20,1% în 2024, iar persoanele fizice au înregistrat o creștere la 13%, de la 11% în anul precedent. Aceste modificări reflectă dinamica plăților și prioritățile în colectarea obligațiilor fiscale.