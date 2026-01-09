Grup Servicii Petroliere, compania magnatului Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență, la propria cerere, într-o procedură aprobată de Tribunalul Constanța.

Decizia a fost pronunțată vineri și marchează un nou episod într-o serie de dificultăți financiare care au afectat mai multe entități din cadrul grupului controlat de omul de afaceri constănțean. Hotărârea instanței nu este definitivă, ceea ce înseamnă că poate fi contestată în termenul legal.

Această evoluție vine după ce, anterior, o altă companie importantă din grup, GSP Offshore, a intrat la rândul său în insolvență. Procedurile succesive deschise de firmele din conglomeratul GSP conturează o situație complexă, în care reorganizarea financiară este preferată în fața altor soluții juridice.

Grup Servicii Petroliere a fost înființată în anul 2003, având o istorie de peste două decenii în sectorul energetic. Activitatea sa principală constă în furnizarea de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, un domeniu strategic pentru economia românească. În pofida insolvenței cerute de companie, datele financiare recente arată o dinamică neobișnuită între cifrele de afaceri și profit.

Conform bilanțurilor raportate, compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 12,6 milioane de lei, în scădere cu aproximativ 23% față de anul anterior. În același timp, profitul raportat a crescut semnificativ, ajungând la 286 de milioane de lei, după pierderi de 7,7 milioane de lei în 2024 și pierderi mult mai mari, de 243,2 milioane de lei, în 2023.

Grup Servicii Petroliere, controlat de Gabriel Comănescu, s-a aflat în ultimii ani în topul marilor datornici la bugetul de stat. În anul 2023, compania figura cu obligații restante ce depășeau 113 milioane de euro, o sumă care a atras atenția autorităților și a opiniei publice.

În prezent, situația fiscală afișată pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală indică zero lei datorii pentru mai multe entități din grup, inclusiv Grup Servicii Petroliere SRL, GSP Offshore, Grup Servicii Petroliere Logistic și Grup Servicii Petroliere Shipyard.

Cu toate acestea, ANAF a refuzat să ofere explicații suplimentare, invocând secretul fiscal, în legătură cu modul în care aceste datorii au fost stinse sau eliminate, la solicitarea G4Media.ro.

În paralel, o parte semnificativă a datoriilor către stat este concentrată în cadrul GSP Offshore, companie care a intrat în insolvență în luna iulie 2025. Potrivit tabelului de creanțe publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență și consultat de sursa citată, această firmă datorează statului român peste 2,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 500 de milioane de euro.

Printre creditorii importanți se numără și banca de stat Exim Bank, care deține o creanță de peste 2 miliarde de lei, adică mai mult de 400 de milioane de euro, asupra GSP Offshore. De asemenea, ANAF are de recuperat de la aceeași companie creanțe ce depășesc 425 de milioane de lei, echivalentul a peste 83 de milioane de euro.

Structura de acționariat a Grup Servicii Petroliere arată un control aproape integral exercitat de Gabriel Comănescu, potrivit documentelor publicate în Monitorul Oficial. Acesta deține compania prin intermediul mai multor entități juridice, atât din România, cât și din străinătate.

GSP Holding SA, o societate înregistrată în Luxemburg și administrată de Gabriel Comănescu, controlează peste 79% din capitalul GSP SA. Un alt acționar important este Industria Mundum SRL, o firmă cu sediul în Voluntari, administrată tot de Comănescu, care deține peste 18% din acțiuni.

Omul de afaceri mai deține în nume personal peste 1% din GSP SA, în timp ce RCI Consultanță SRL controlează, la rândul său, un pachet de peste 1%. Administrarea companiei este asigurată direct de Gabriel Comănescu.

Pe plan internațional, activitatea Grup Servicii Petroliere a inclus colaborări sensibile din punct de vedere geopolitic. Potrivit investigațiilor publicate de riseproject.ro, GSP a fost contractor pentru companii considerate intermediare ale unor corporații rusești precum Lukoil, Gazprom și Rosneft.

Un exemplu relevant este contractul semnat în noiembrie 2009 cu Stroygazmontazh, în valoare de 269 de milioane de dolari, pentru construcția unei conducte destinate alimentării cu gaze a orașului Soci, proiect având ca beneficiar Gazprom. GSP a subcontractat un tronson de 164 de kilometri, dintre care 148 de kilometri erau submarini.

În același timp, compania de foraj controlată de Gabriel Comănescu a preluat operațiunile offshore din România ale grupului Schlumberger și este parteneră cu Black Sea Oil and Gas, compania americană care exploatează primele gaze din Marea Neagră. În principal, Grup Servicii Petroliere a furnizat servicii conexe pentru mari concesionari din domeniu, precum OMV sau Lukoil.