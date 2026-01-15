Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat că în prezent la STB se desfășoară un concurs pentru Consiliul de Administrație, început înainte de mandatul său, care va desemna viitorul director al societății. El a subliniat că rolul său în această decizie este limitat și că își dorește ca procesul să fie unul corect, pentru a avea un partener de încredere în conducerea STB. Ciucu a mai atras atenția asupra creșterii semnificative a costurilor de operare a transportului public din București, care sunt aproape duble față de perioada anterioară, și a contractelor pentru liniile externe, cum ar fi cele către Voluntari, pe care le consideră neclare și care necesită verificări.

„În acest moment la STB este un concurs pentru Consiliul de Administrație. Este demarat înainte să vin eu primar. Este în desfășurare. S-au depus CV-uri. Consiliul de Administrație va numi directorul. Primarul (general n.r.) este parcat undeva pe stânga în această decizie. Sunt și eu curios cine o să fie director. Sper să fie măcar pe bune concursul. Vreau să am un partener acolo la STB. În primul și în primul rând, a crescut foarte mult costul de operare și vreau să văd de ce. De ce mă costă acum serviciul de transport public în București de două ori mai mult decât pe timpul lui (Gabriela) Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 de milioane de lei la Voluntari pentru liniile lor. Vreau să văd de ce. Sunt contracte care sunt poate ciudate”, a declarat, miercuri seară, Ciprian Ciucu, la Digi 24.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că va dispune un audit la STB și că, dacă nu se ajunge la o înțelegere cu conducerea societății, singura soluție rămâne insolvența. El a subliniat că nu mai este loc de negocieri sau optimizări și că decizia va fi clară, evidențiind că primarul, în calitate de politician, colaborează mai eficient cu conducerea și sindicatele decât ar face un judecător sindic.

„Nu vreau să vă zic prostii. Dar o să comand un audit acolo și cum să vă zic (…) când îți ajunge cuțitul la os, nu mai stai și să mai optimizezi, să mai discuți, să mai negociezi. Ori albă, ori neagră. Să fie foarte, foarte clar. Adică, dacă își imaginează partidele din Consiliul General – și ei nu își mai imaginează că sunt deja realiști și știu și ei care este situația – că dom’le, că mai negociem, că mai… Nu. Nu mai ai de unde. Da? Alternativa, și o să spun și acest lucru, dacă nu o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, este insolvența. Să fie foarte, foarte clar. Alternativa aceasta este. Și eu cred că ei se înțeleg mult mai bine cu primarul, inclusiv sindicatele, decât cu judecătorul sindic. Primarul este politician”, a mai spus primarul general al Capitalei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a subliniat că este esențial ca PMB să primească 70% din cotele defalcate din bugetul orașului pentru a evita falimentul. El a anunțat că în martie va propune un pachet de reforme, care însă nu va fi suficient pentru a acoperi datoriile generate de subvențiile către STB și Termoenergetica. Ciucu a făcut apel la partidele din coaliție, precum și la sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan, pentru implementarea reformelor structurale necesare.

Pentru funcționarea în ianuarie, PMB a primit 317 milioane de lei, comparativ cu alocările mai mari din anii anteriori (358 milioane în 2022, 488 milioane în 2023, 551 milioane în 2024 și 400 milioane în 2025). Din suma de 317 milioane de lei, cea mai mare parte, 90 milioane, este destinată STB pentru salarii, funcționare și plata ratelor la ANAF, iar 10 milioane sunt alocate pentru transportul public din Ilfov.

Edilul a precizat și nivelul datoriilor acumulate: 590 milioane de lei la Termoenergetica, 700 milioane de lei la STB și 21 milioane de lei pentru transportul public din Ilfov.