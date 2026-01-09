Peste 3.000 de blocuri din București sunt încă fără apă caldă și căldură, deși avaria de la CET Sud a fost rezolvată. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, la Antena 3 CNN, că ELCEN furnizează agent termic la parametri normali, dar problemele continuă din cauza rețelei vechi de distribuție.

Ivan a explicat că repornirea și preluarea presiunii de la CET Sud de către Grozăvești s-au făcut vineri, în jurul orei 14:30. Astfel, ELCEN furnizează, acum, apă caldă și căldură la temperaturile și presiunea necesare. Problema este însă cauzată de rețelele vechi de distribuție, unele de 40–50 de ani, care pierd foarte multă energie. Aceste pierderi ar putea încălzi zilnic 75.000 de apartamente.

ELCEN produce agent termic la capacitate maximă, iar ministrul a convocat comandamentul de iarnă pentru a gestiona situația. Ivan a mai zis că a discutat cu Ciucu pentru a coordona activitatea între companii. Termoenergetica lucrează, la rândul ei, pentru a prelua agentul termic și a-l duce la oameni.

Ivan a subliniat că avaria de la ELCEN a fost rezolvată vineri la ora 14 și că există presiune și temperatură pentru furnizarea apei calde în București. Problema este veche, de peste 35 de ani, și nu poate fi rezolvată rapid, dar autoritățile lucrează împreună pentru a repara situația cât mai repede, pentru că e inacceptabil ca o capitală europeană să rămână fără căldură în mijlocul iernii.

„În momentul de față, ceea ce ține ELCEN, și anume repornirea și preluarea întregii presiuni de la CET Sud de către Grozăvești a fost făcută în cursul zilei de astăzi, ora 14:30. Prin urmare, putem să spunem că ELCEN livrează și la nivel de temperatură, și la nivel de presiune, ceea ce ar trebui să livreze. Problema este dată de acele instalații extrem de vechi de distribuție a agentului termic, care au și peste 40-50 de ani la care se lucrează și care au pierderi uriașe în momentul de față. Toate aceste pierderi ale termoficării din București ar putea să încălzească în fiecare zi 75.000 de apartamente. În momentul de față, se lucrează la cote maxime, ELCEN produce agent termic la cote maxime. Ieri am convocat Comandamentul de iarnă pentru a reglementa și această situație foarte complicată. Am vorbit și cu primarul general al Capitalei, cu Ciprian Ciucu, pentru a ne asigura că există o coordinare între cele două companii care în mod normal ar trebui să funcționeze sub aceeași autoritate. Lucrăm la acest capitol, dar suntem mobilizați pentru a produce suficienta energie termica pentru a acoperi nevoia Bucurestiului. Termoenergetica lucrează și ea, la rândul ei, pentru a prelua agentul termic în condiții de iarnă, pentru a se asigura că ajunge la oameni. Ceea ce pot să vă spun sigur e că avaria care ținea de ELCEN astăzi a fost rezolvată la 14 și, automat, avem presiune și temperatură pentru a livra apa caldă în București. E o problemă sistemică care datează de 35 de ani. E complicat să o rezolvăm în câteva săptămâni, dar vă garantez că tot ceea ce ține de noi, împreună cu Primăria Capitalei, de Ministerul Energiei, lucrăm în sincron pentru a oferi agent termic și pentru a repara această situație cât mai rapid posibil, pentru că e o situație deranjantă că o capitală, o metropolă europeană, să fie privată de agent termic în mijlocul iernii. E inadmisibil așa ceva”, a declarat oficialul român.

Ivan a dat asigurări că discută cu Ciucu pentru a găsi o soluție ca oamenii să nu fie taxați atunci când nu primesc apă caldă. Ivan a explicat că Ministerul Energiei doar produce energie și apă caldă, dar nu face contorizarea și nici nu stabilește facturile.

Ivan a mai menționat că Primăria București acoperă în prezent 75% din costul gigacaloriei, ceea ce înseamnă aproximativ 300 de milioane de euro pe an. Potrivit spuselor sale, dacă acești bani ar fi fost investiți în ultimii 35 de ani în rețele noi de transport a energiei termice, pierderile uriașe de energie nu ar fi existat și nu s-ar fi pierdut până la 40% din căldura transportată.