Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat calendarul fiscal pentru luna ianuarie 2026, iar printre primele repere importante se numără ziua de luni, 12 ianuarie. Până la această dată trebuie transmise către ANAF o serie de formulare esențiale pentru actualizarea situațiilor fiscale atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Termenul este relevant într-un context în care digitalizarea interacțiunilor cu administrația fiscală se extinde, iar contribuabilii trebuie să fie atenți la obligațiile declarative pentru a evita eventualele sancțiuni.

Printre documentele ce trebuie depuse până la data de 12 ianuarie se regăsește Formularul 010 – Declarație de înregistrare fiscală, declarație de mențiuni sau declarație de radiere, destinat persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică. Companiile cu administrare în România, dar cu sediu în străinătate, vor utiliza Formularul 016, destinat persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Instituțiile publice au, la rândul lor, obligația depunerii Formularului 040, care acoperă aceleași funcții de înregistrare, modificare sau radiere.

În aceeași zi expiră termenul pentru depunerea declarațiilor privind persoanele fizice. Formularul 020 este utilizat de persoanele fizice române sau străine care dețin cod numeric personal, iar Formularul 030 este destinat persoanelor fizice care nu dețin cod numeric personal. Cei care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii liberale trebuie să folosească Formularul 070 pentru actualizarea situației fiscale.

Contribuabilii au și opțiunea depunerii documentelor prin mijloace electronice. În acest sens, Formularul 700 permite înregistrarea, modificarea mențiunilor sau radierea înregistrării fiscale fără prezentare fizică la ghișeu, în cadrul procesului de digitalizare în care ANAF a accelerat trecerea către proceduri online în ultimii ani.

Termenul de 12 ianuarie este relevant și pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea sau încetarea regimului special pentru agricultori. Și în acest caz se utilizează aceleași formulare menționate anterior, în funcție de tipul contribuabilului, inclusiv varianta electronică prin Formularul 700.

Publicarea calendarului fiscal la început de an urmărește structurarea obligațiilor declarative ale contribuabililor, însă concentrarea mai multor formulare în aceeași zi face din 12 ianuarie un reper esențial în activitatea contabilă și fiscală. ANAF recomandă consultarea periodică a calendarului pentru evitarea întârzierilor și gestionarea corectă a proceselor administrative.