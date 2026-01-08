Una dintre cele mai relevante schimbări anunțate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) este eliminarea eșalonării simplificate pe o perioadă de până la 12 luni, fără garanții, mecanism care fusese introdus inițial pentru a ajuta companiile aflate sub presiune de lichiditate. În locul acesteia, eșalonarea datoriilor fiscale devine posibilă doar în anumite condiții și, în multe situații, cu garanții reale sau personale.

Noile norme prevăd introducerea unei garanții personale din partea beneficiarului real al firmei, respectiv asociatul sau administratorul. Din punct de vedere juridic, această obligație se materializează printr-un contract de fidejusiune, prin care persoana fizică se angajează să achite datoria companiei în cazul în care aceasta nu mai poate face față obligațiilor financiare. Astfel, pentru datoriile eșalonate ale societății, răspunderea ajunge să fie susținută direct de bunurile personale ale beneficiarului real.

Agenția poate solicita această garanție suplimentară mai ales în situațiile în care, la momentul depunerii cererii de eșalonare, firma înregistrează și alte obligații care nu pot fi eșalonate. Este vorba despre datorii precum accizele, sumele provenite din ajutoare de stat ce trebuie recuperate sau restanțele rezultate dintr-o eșalonare anterioară. În aceste cazuri, pe lângă garanțiile clasice, autoritatea fiscală va cere și fidejusiunea asociatului sau administratorului, ceea ce înseamnă un risc direct asupra patrimoniului personal.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că scopul acestor măsuri este limitarea practicii eșalonărilor repetate, pe termen nedefinit, și stimularea companiilor să își mențină la zi celelalte obligații fiscale. Din perspectiva autorităților, modificările sunt menite să asigure o mai bună colectare a banilor la bugetul de stat.

Pe de altă parte, juriștii atrag atenția că noile reguli pun sub semnul întrebării însăși esența societății cu răspundere limitată. Posibilitatea ca ANAF să pună gaj pe bunurile persoanelor fizice din spatele firmei este considerată de mulți specialiști o abatere de la principiul conform căruia asociații nu răspund cu patrimoniul personal pentru datoriile societății. În acest context, se vorbește despre o măsură care este corectă în intenție, dar problematică în modul de aplicare.

Pe lângă cerințele privind garanțiile, apar și alte înăspriri. Termenul în care trebuie achitate obligațiile ce nu sunt incluse în eșalonare, cum ar fi amenzile sau creanțele transmise de alte instituții, se reduce semnificativ. Dacă anterior acest termen era de 180 de zile, noua reglementare îl scade la 60 de zile, iar nerespectarea acestuia poate duce la pierderea eșalonării acordate.