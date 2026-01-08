Taxa pe proprietate ar putea fi calificată drept abuzivă în anumite condiții, susține avocatul Marian Minoi, într-o analiză juridică ce pornește de la întrebarea dacă impozitul plătit anual pentru clădiri respectă, în mod real, dreptul constituțional de proprietate.

Potrivit analizei postate pe Facebook, răspunsul nu este simplu și implică interpretarea mai multor texte de lege, unele aflate chiar în contradicție.

Avocatul explică faptul că impozitul pe proprietate este achitat anual, inclusiv pentru ani succesivi, fără o limitare în timp. În opinia sa, o astfel de obligație fiscală perpetuă poate aduce atingere dreptului de proprietate, mai ales în condițiile în care taxa nu este legată de folosirea efectivă a clădirii sau de obținerea unor venituri din aceasta.

Codul fiscal prevede că impozitul pe clădiri este datorat anual de către persoane fizice sau juridice, indiferent dacă proprietatea generează sau nu venituri.

Această abordare ar intra, potrivit lui Marian Minoi, în contradicție cu principiul capacității contributive, consacrat în legislația fiscală, conform căruia sarcina fiscală ar trebui să fie proporțională cu posibilitatea reală a contribuabilului de a plăti.

În analiză este abordată și problema extremă a neplății taxei pe proprietate și a eventualei confiscări a bunului de către stat. Avocatul Marian Minoi arată că, din punct de vedere constituțional, sunt aplicabile dispozițiile articolului 44, care garantează dreptul de proprietate și stabilește că nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită prin lege.

Din această perspectivă, el identifică o nouă contradicție legislativă și ridică întrebări legate de garanțiile concrete pe care statul le oferă proprietarului și de limitele reale ale noțiunii de utilitate publică.

În opinia sa, utilitatea publică poate reprezenta o formă indirectă de restrângere a dreptului de proprietate, ceea ce pune sub semnul întrebării caracterul efectiv al garanției constituționale.

Marian Minoi concluzionează că plata anuală a taxei pe proprietate poate fi considerată abuzivă, întrucât are un caracter perpetuu și nelimitat în timp, iar această lipsă de limitare ar putea încălca articolul 44 din Constituție.

Avocatul subliniază, totodată, că legislația românească este contradictorie, iar practica judiciară neunitară duce la soluții inechitabile în instanță, ceea ce face imposibil un răspuns juridic clar și lipsit de echivoc.

