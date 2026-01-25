Antico & Partners anunță obținerea unor soluții juridice importante în două dosare complexe care au vizat combaterea practicilor frauduloase puse în practică de un dezvoltator imobiliar și protejarea drepturilor unui creditor prejudiciat pe o perioadă îndelungată de timp.

Primul dosar, soluționat definitiv de Curtea de Apel București, a avut ca obiect admiterea unei acțiuni pauliene și declararea inopozabilității unui contract de dare în plată încheiat în frauda creditorului.

Instanța a reținut că debitorul a înstrăinat, prin acest act, toate imobilele din patrimoniul societății, inclusiv un apartament ce făcea obiectul unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare încheiate în anul 2010 cu clientul Antico & Partners.

Contractul de dare în plată a condus direct la intrarea societății în faliment, lipsind creditorul de orice posibilitate reală de recuperare a creanței. După mai bine de 7 ani de judecată, instanța a constatat existența fraudei și a prejudiciului, redeschizând posibilitatea valorificării drepturilor clientului.

Cel de-al doilea dosar a vizat atragerea răspunderii personale a foștilor administratori și asociați ai societății debitoare, aflată în procedura falimentului.

În cadrul acestei cauze, echipa de avocați Antico & Partners a reușit să probeze culpa gravă în administrarea companiei, în lipsa predării tuturor documentelor contabile și cu încălcarea de către foștii administratori și asociați a obligațiilor legale prevăzute de legislația insolvenței, fapte care au îngreunat identificarea fluxurilor financiare.

Instanța a reținut caracterul fraudulos al conduitei administratorilor și asociaților și a dispus atragerea răspunderii acestora, consolidând astfel poziția creditorului și creând premisele recuperării prejudiciului suferit.

Soluțiile obținute în aceste două dosare confirmă că falimentul unei societăți nu poate constitui un mecanism de evitare a răspunderii pentru fapte ilicite și că administratorii și asociații pot fi trași la răspundere personală pentru prejudiciile cauzate creditorilor.

Aceste rezultate consolidează poziția Antico & Partners ca partener de încredere în litigii comerciale complexe și de insolvență, demonstrând capacitatea societății de a proteja interesele creditorilor afectați de comportamentul abuziv al partenerilor contractuali, precum și ale clienților impactați de deschiderea procedurilor de faliment ale partenerilor comerciali.

Hotărârile reprezintă un precedent relevant pentru piața imobiliară și transmit un semnal ferm privind necesitatea respectării drepturilor creditorilor și a promitenților cumpărători de bună-credință.

Echipa de avocați Antico & Partners implicată în aceste dosare, formată din Diana Feher, avocat asociat și Rozana Cozma, avocat partener, coordonată de Oana Antico, avocat co-fondator, a demonstrat o expertiză solidă în dreptul insolvenței, drept societar și litigii comerciale complexe, precum și un nivel ridicat de implicare pe parcursul ambelor procese.

Cu peste 15 ani de experiență, Antico & Partners oferă servicii de asistență și reprezentare juridică în domenii diverse precum dreptul civil, societar, comercial, fiscal, M&A, concurență (antitrust), dreptul muncii, al familiei, insolvență și faliment, fashion law etc., atât în zona de consultanță, cât și privitor la litigiile rezultate.

Prin colaboratorii săi din Italia și Republica Moldova, societatea asigură suport juridic personalizat pentru clienți locali și internaționali.