Vicepremierul Oana Gheorghiu a lansat duminică, 19 aprilie 2026, un atac dur la adresa modului în care statul român a gestionat, de-a lungul deceniilor, activele strategice din sectorul energetic.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul a prezentat cazul halucinant al Petrotrans SA, o companie care, deși nu mai există de facto de aproape 20 de ani, continuă să consume resurse publice uriașe din cauza birocrației și a lipsei de asumare.

Povestea Petrotrans SA este, în viziunea vicepremierului, simbolul perfect al „României de astăzi”: o entitate ferită de mecanismele pieței libere, de transparență și de orice formă de control extern, lăsată pradă intereselor obscure și incompetenței administrative.

„Vorbim de o rețea care număra la un moment dat 1.800 de kilometri de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere. Infrastructură construită în decenii, cu valoare strategică reală”, subliniază Oana Gheorghiu.

Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, declinul a început încă din anul 1996, când Guvernul a decis desființarea entității care opera aceste conducte, absorbind-o în Petrom. Totuși, printr-o eroare administrativă gravă, compania a rămas pe listele de privatizare.

Astfel, pe bursa RASDAQ s-au tranzacționat ani de zile acțiuni ale unei companii care, din punct de vedere juridic, nu mai avea ștampilă sau manager. În acest vid legislativ, rețelele de crimă organizată au găsit terenul fertil pentru un jaf de proporții epice.

Dacă în anul 2000 furtul se făcea „cu bidonul”, sub ochii îngăduitori ai unor jandarmi carea primeau mită, până în 2004 activitatea s-a transformat într-o veritabilă industrie. Vicepremierul amintește de un episod incredibil: montarea unei instalații ilegale de 250 de metri pe sub canalul Dunăre-Marea Neagră pentru a alimenta direct barjele.

Numai în acel an s-au furat peste 100.000 de tone de combustibil, paguba depășind 80 de milioane de euro. Statul, prin reprezentanții săi care ar fi trebuit să păzească infrastructura, a devenit complice la devalizarea propriului patrimoniu.

Deși în 2012 Curtea Supremă a condamnat 56 de persoane, printre care 34 de polițiști, prejudiciul recuperat a fost infim față de dimensiunea reală a dezastrului.

Anul 2005 a marcat „prima moarte” a Petrotrans SA, când o decizie administrativă i-a retras dreptul de operare fără nicio compensație. Doi ani mai târziu, în 2007, a urmat falimentul oficial. De atunci, timp de aproape două decenii, lichidatorii au încercat să valorifice ce a mai rămas din companie.

Rezultatele sunt dezolante, scrie Oana Gheorghiu: s-au recuperat doar 7,3 milioane de lei din vânzarea resturilor de vagoane și a conductelor dezafectate vândute la fier vechi. Terenurile au trecut prin zeci de runde de licitații fără cumpărători, în timp ce creanțele nerecuperate se ridică la 329 de milioane de lei.

Cel mai absurd moment a avut loc în 2019, când procesul de lichidare a fost blocat chiar de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Instituția, care are de recuperat o sumă modică de sub 7.000 de lei (0,0021% din creanțe), a votat împotriva închiderii procedurii. Această decizie a prelungit agonia juridică până în prezent.

„O instituție a statului blochează închiderea falimentului unei companii a statului, în detrimentul altor instituții”, punctează vicepremierul.

Efectele acestei blocade sunt vizibile și în 2026. Sub pământul României există încă o conductă care nu mai transportă nimic, fiind demontată de hoți bucată cu bucată. Cu toate acestea, pentru că nicio autoritate nu a semnat documentul de radiere din inventarul domeniului public, statul român plătește anual 27.960 de euro proprietarilor de terenuri.

Este prețul tăcerii și al inacțiunii, o factură pe care cetățenii o achită pentru o infrastructură care există doar pe hârtie. În final, Oana Gheorghiu avertizează că lipsa de decizie a costat întotdeauna mai mult decât o decizie proastă, taxând totodată discursul populist al celor care invocă protecția activelor naționale doar pentru a masca astfel de eșecuri sistemice.

Cronologia devalizării Petrotrans SA

Perioada / Anul Eveniment Cheie Impact / Consecințe 1996 Desființare fictivă Acțiunile se tranzacționau pe bursă pentru o entitate fără existență juridică. 2004 Jaf organizat Instalație ilegală sub canalul Dunăre-Marea Neagră; 100.000 tone combustibil furat. 2005 Retragerea licenței Prima „moarte” a companiei: statul retrage dreptul de operare fără compensații. 2007 Intrarea în faliment Rețeaua este distrusă fizic; începe procedura de lichidare care durează 19 ani. 2012 Condamnări penale 56 de polițiști și jandarmi condamnați pentru complicitate la furt. 2019 Blocaj AAAS Statul blochează închiderea falimentului pentru o creanță de doar 6.959 lei. 2026 (Prezent) Factura absurdă 27.960 €/an plătiți pe terenuri de sub o conductă radiată doar faptic, nu și în acte. Total Pierderi Creanțe restante 329 milioane lei (valoare nominală, neajustată cu inflația).