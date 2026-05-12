În mod obișnuit, creditorul are la dispoziție un termen de trei ani pentru a solicita executarea silită a unei datorii. Există însă și situații speciale, în care termenul poate ajunge la zece ani, în funcție de natura obligației, potrivit Codului de Procedură Civilă. Acest termen începe să curgă din momentul în care o datorie devine exigibilă, adică din momentul în care trebuia plătită sau din momentul în care există o hotărâre judecătorească definitivă prin care se stabilește obligația de plată.

Dacă acest termen trece fără ca creditorul să inițieze executarea silită, intervine prescripția. În acest caz, dreptul de a mai solicita executarea silită se stinge. Totuși, este important de înțeles că prescripția nu operează automat. Ea trebuie invocată de debitor, de regulă printr-o contestație la executare. Dacă debitorul nu ridică această excepție în fața instanței, executarea poate continua, chiar dacă datoria este teoretic prescrisă.

Există situații în care o datorie veche poate fi totuși executată silit. De exemplu, dacă executarea a fost începută înainte de împlinirea termenului de prescripție, aceasta poate continua legal până la finalizare. De asemenea, termenul de prescripție poate fi întrerupt, ceea ce duce la reluarea lui de la zero. Acest lucru se poate întâmpla atunci când debitorul face o plată, chiar și parțială, când recunoaște datoria sau când creditorul face acte de executare.

Un aspect foarte important, adesea ignorat, este efectul recunoașterii datoriei. O simplă plată sau o confirmare scrisă poate avea consecințe juridice semnificative, deoarece poate întrerupe prescripția și poate reactiva posibilitatea de executare silită.

În practică, mulți debitori ajung să plătească datorii vechi fără să verifice dacă acestea mai sunt executabile legal. Dacă o datorie este prescrisă, creditorul nu mai poate obține executarea silită prin instanță. Totuși, dacă debitorul plătește voluntar, suma achitată nu mai poate fi recuperată ulterior pe motiv de prescripție, deoarece legea nu consideră plata unei obligații prescrise ca fiind lipsită de temei juridic.

În cazul în care o persoană primește o notificare sau este supusă unei executări silite pentru o datorie veche, primul pas este verificarea atentă a vechimii creanței. Este important să se stabilească momentul în care datoria a devenit exigibilă și dacă între timp au existat întreruperi ale prescripției. De asemenea, este esențial să nu fie făcută nicio recunoaștere a datoriei înainte de verificarea situației juridice, deoarece acest lucru poate avea efecte legale directe.

Debitorul are dreptul să solicite toate documentele care stau la baza executării, inclusiv titlul executoriu și modul de calcul al sumei datorate. Dacă se constată că termenul de prescripție a fost depășit, acesta trebuie invocat în fața instanței printr-o contestație la executare, singura procedură prin care executarea poate fi oprită.

Astfel, o datorie veche poate fi executată silit doar dacă nu a intervenit prescripția sau dacă aceasta a fost întreruptă ori suspendată. În lipsa unei reacții din partea debitorului, executarea poate continua chiar și în cazul unei datorii prescrise. Din acest motiv, verificarea atentă a situației și reacția juridică la timp sunt esențiale pentru a evita plăți nejustificate.