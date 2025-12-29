Începutul anului 2026 aduce vești mai puțin favorabile pentru milioane de pensionari din România. Pe lângă faptul că pensiile vor fi plătite cu întârziere în luna ianuarie, vârstnicii nu vor mai beneficia nici de indexarea de 7% a veniturilor, măsură așteptată ca o compensare pentru scumpirile din ultimul an.

În plus, o parte dintre pensionari vor continua să suporte contribuția la sănătate (CASS) și impozitul pe venit, ceea ce va reduce și mai mult sumele încasate.

Potrivit calendarului oficial, întârzierile sunt generate de structura primei săptămâni din 2026. Data de 1 ianuarie este zi liberă legală, iar activitatea instituțiilor publice și a Poștei Române este suspendată.

Ziua de 2 ianuarie este, de asemenea, nelucrătoare în multe structuri administrative, iar weekendul din 3–4 ianuarie completează un interval în care distribuirea pensiilor nu poate avea loc. În aceste condiții, procesul de plată va începe abia luni, 5 ianuarie 2026.

Pensionarii care primesc pensia în numerar, prin intermediul poștașului, vor fi primii afectați de această decalare. Pentru ei, banii vor ajunge la câteva zile după termenul obișnuit, ceea ce poate crea dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.

Nici cei care încasează pensia pe card nu scapă de întârzieri, deoarece viramentele bancare sunt programate pentru data de 12 ianuarie 2026.

În cazul persoanelor care primesc prima pensie, plata va avea loc și mai târziu, în intervalul 13–17 ianuarie, urmând ca din luna februarie calendarul să revină la normal.

Dincolo de problema întârzierilor, anul 2026 vine fără indexarea pensiilor cu 7%, prevăzută inițial de legislație. Decizia afectează în special pensionarii cu venituri mici, pentru care lipsa unei majorări și întârzierea banilor după cheltuielile ridicate din perioada sărbătorilor pot însemna dificultăți reale în plata facturilor sau a medicamentelor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a arătat că autoritățile trebuie să ia în calcul orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, în special a celor cu pensii reduse.

Acesta a amintit mecanismul de sprijin de 800 de lei stabilit la începutul anului, din care au mai rămas de plătit 400 de lei în luna decembrie pentru pensionarii cu venituri sub un anumit prag.

Oficialul a precizat că banii există și vor fi acordați odată cu pensia din decembrie și a subliniat că un instrument similar, chiar dacă parțial, ar trebui analizat și pentru anul 2026.

„Trebuie avut în vedere și soluția asta și trebuie avut în vedere orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, mai ales acelor cu venituri mici. Avem acest mecanism, 800 de lei, stabilit la începutul anului și din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie, pensionarilor sub 2.574 de lei, cred că era pragul. Ei bine, acești bani există, vor fi dați o dată cu pensia în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util, parțial, în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026”, spunea demnitarul în urmă cu câteva zile.

Deși legea prevede indexarea pensiilor la fiecare 1 ianuarie, ministrul susține că înghețarea acestora este constituțională. Cu toate acestea, datele arată că, în ultimul an, pensionarii au pierdut aproximativ 19% din valoarea reală a pensiei.

Concret, fiecare beneficiar ar fi pierdut, în medie, circa 535 de lei lunar, ca urmare a neaplicării indexării atât la începutul anului 2025, cât și la 1 ianuarie 2026.

În ceea ce privește taxele, legea 141/2025 stabilește că pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei vor continua să plătească contribuția la sănătate (CASS) până în decembrie 2027, reținerea fiind făcută automat de casele de pensii.

Aceeași categorie este supusă și impozitului pe venit, de 10%, aplicat sumei care depășește pragul de 3.000 de lei. Pensionarii care se află sub acest nivel nu sunt afectați de aceste rețineri, iar veniturile lor rămân neschimbate.