Dacă închiriezi sau dai altcuiva bunurile tale personale (casă, apartament, garaj, teren etc.), trebuie să înregistrezi contractul de închiriere la ANAF în maximum 30 de zile de la semnare sau de la orice modificare a lui.

Din 2025, există reguli noi dacă bunul este deținut în comun. Atunci, trebuie să fie desemnat unul dintre proprietari care să înregistreze contractul.

Prin „închiriere” se înțelege că proprietarul (locatorul) dă dreptul de folosire a unui bun unei alte persoane (chiriaș) pentru o perioadă determinată, în schimbul unei sume de bani (chirie).

Veniturile din închiriere includ bani sau avantaje primite pentru folosirea bunurilor, dar nu și veniturile din activități independente. Exemple: închirierea sau subînchirierea unei locuințe sau garaje, închirierea de case de vacanță, arendarea terenurilor agricole, închirierea camerelor pentru turiști.

Obligația de a înregistra contractul se aplică atât proprietarilor unici, cât și coproprietarilor.

Cererea de înregistrare se depune împreună cu copia contractului la registratura ANAF sau online prin „Spațiul Privat Virtual” (SPV) sau pe e-guvernare.ro, cu semnătură electronică.

Copiile trebuie să fie marcate cu „conform cu originalul” și semnate de locator. Formularul electronic C168, pentru veniturile din chirii după 1 ianuarie 2025, se poate descărca de pe portalul ANAF, secțiunea Declarații electronice.

Dacă ai venituri din închiriere sau alte surse similare, trebuie să plătești și contribuția la sănătate (CASS) dacă veniturile tale totale ating cel puțin 6 salarii minime pe țară.

După ce a fost eliminată declarația unică estimativă, CASS se declară în anul următor prin Declarația Unică (formular 212), capitolul I. Aceasta trebuie depusă până pe 25 mai a anului următor celui în care ai obținut veniturile, și tot până atunci trebuie să faci plata.

Dacă nu depui Declarația Unică, riști amenzi între 50 și 500 de lei, conform legislației fiscale.