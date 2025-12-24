Cornel Grama a explicat, pe Facebook, că, în ultimele zile, s-a creat confuzie în rândul antreprenorilor din cauza firmelor care, având codul de TVA anulat de ANAF, au primit decizii de impunere pentru sume de plată retroactiv.

În acest context, el a decis să ofere clarificări privind modalitățile în care codul de TVA poate fi anulat și implicațiile acestui proces.

Potrivit lui, codul de TVA poate fi anulat în două situații: la cererea contribuabilului, pentru a deveni neplătitor de TVA, situație în care nu apar sumele de plată retroactiv, sau din oficiu de către ANAF, pentru diverse motive, cum ar fi lipsa deconturilor de TVA, declararea de operațiuni zero sau cazierul fiscal al administratorilor.

În acest al doilea caz, anularea codului de TVA reprezintă o sancțiune aplicată firmei.

Grama a precizat că antreprenorii trebuie să verifice statusul firmei lor referitor la TVA accesând Registrul TVA al ANAF și să identifice dacă au codul anulat și motivele acestei anulări.

El a oferit și exemple: o firmă cu codul anulat de ANAF pentru deconturi „pe zero”, o firmă fără probleme la TVA și o firmă care și-a anulat codul la cerere.

Cornel Grama recomandă ca, în cazurile în care codul de TVA a fost anulat din oficiu, antreprenorii să ia legătura cu contabilul sau consultantul fiscal pentru a stabili pașii de urmat.

