Elvețienii țin mult la bancnote și monede. Reacțiile oamenilor devin puternice când plata tradițională nu mai este posibilă, chiar dacă mulți folosesc deja cardul sau Twint. De exemplu, în Bonaduz, o localitate din Graubünden, sute de locuitori au cerut să poată plăti din nou parcarea cu monede.

Și lanțul de brutării Hug, cu sediul în Lucerna, a provocat controverse. Din mijlocul lunii noiembrie, filialele din Rotkreuz și Zürich au renunțat complet la numerar și acceptă doar card sau Twint. Schimbarea a fost făcută pentru a reduce timpii de așteptare și a îmbunătăți igiena la tejghea, dar mulți clienți au fost nemulțumiți.

Un client a scris pe Google că e groaznic că nu se mai acceptă numerar și că nu va mai face cumpărături acolo, chiar dacă îi vor lipsi sandvișurile. Cititorii publicației Blick au fost la fel de revoltați și au spus că este o rușine și că vor boicota magazinele.

Unii au spus că nu vor permite nimănui să le interzică să folosească numerar și că tinerii devin din ce în ce mai dependenți de plățile digitale. Alții au cerut pur și simplu boicotarea brutăriilor Hug, care au filiale și în Olten, Aarau, Zug și Wädenswil.

„Este groaznic că nu mai acceptați numerar; nu vom mai face cumpărături la voi. E păcat, ne vor lipsi sandvișurile voastre, dar acest lucru este complet inacceptabil!” „O rușine absolută! Dacă mi se întâmplă asta o singură dată, nu mai cumpăr niciodată de acolo.” „Există un singur lucru de făcut: boicotarea acestor magazine!” „Există un singur lucru de făcut: boicotați aceste magazine!”, au scris clienții în recenziile de pe Google.

La sediul central al brutăriei Hug din Lucerna, nemulțumirile clienților au fost ascultate.

Lanțul de brutării renunță la experimentul fără numerar și acceptă din nou plata cu bani cash, potrivit site-ului „Zentralplus”.

Directorul general Marcel Steger a spus că testul a oferit informații utile, iar scopul companiei rămâne să facă plățile cât mai simple pentru clienți.

Twint este un sistem elvețian de plăți mobile lansat la nivel național în 2017. Începând cu 2024, Twint a devenit omniprezent în Elveția, multe magazine acceptând plăți Twint și aproape toate băncile participând la sistemul de plăți. Aplicația a fost dezvoltată de Monexio, o filială deținută integral de PostFinance, începând din 2014.