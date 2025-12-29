Deputatul PSD Adrian Câciu crede că Guvernul Bolojan ar trebui să ceară Curții Constituționale a României (CCR) să se întrunească cât mai repede, imediat după Revelion, și să ia o decizie legată de pensiile magistraților. El a arătat că oamenii sunt sătui de amânările și trucurile făcute de magistrați, indiferent dacă sunt încă în activitate sau pensionați, mai ales de cei de la CCR.

Câciu a explicat, la Antena 3 CNN, că Guvernul Bolojan ar trebui să solicite ca ședința CCR să nu aibă loc pe 16 ianuarie, ci mult mai devreme, dacă este posibil. În opinia lui, situația este absurdă și nu înțelege de ce nu a fost cvorum la ședință, subliniind că judecătorii ar trebui să se prezinte și să ia o decizie clară. El a menționat că, deși nu se află în țară, a înțeles că lipsa cvorumului a blocat luarea unei hotărâri.

Conform spuselor sale, Guvernul Bolojan poate chiar acum să trimită o scrisoare către CCR prin care să ceară judecarea rapidă a cazului, având în vedere că această lege stă blocată de aproape două luni și este importantă pentru respectarea unui angajament din PNRR.

„Guvernul ar trebui să ceară Curţii Constituţionale ca şedinţa să nu se ţină pe 16 ianuarie şi cât mai grabnic, imediat după Revelion, dacă este posibil, iar decizia trebuie luată. Din punctul meu de vedere este o tâmpenie. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, nu sunt în ţară în momentul ăsta…înţeleg că nu a fost cvorum. De ce să nu fie cvorum? Trebuie să se prezinte la şedinţă, să ia o decizie, da, nu. Guvernul poate, astăzi, chiar în acest moment, poate semna o scrisoare către CCR, prin care să le solicite să judece cu celeritate, pentru că stăm deja de două luni de zile, dacă nu mă înşel, pe această rege, o lege care este importantă pentru un jalon PNRR”, a zis Câciu.

Deputatul PSD a spus că reforma justiției este, din păcate, mult mai complicată decât problema pensiilor magistraților.

El a explicat că nu s-au făcut economii la pensiile magistraților și că este deranjant faptul că unii magistrați cu pensii sau salarii foarte mari, de zeci de mii de lei, dau lecții de moralitate și își permit vacanțe în țări exotice. În opinia sa, oamenii s-au săturat de aceste amânări și manevre, atât ale magistraților încă activi, cât și ale celor pensionați, mai ales ale celor de la CCR.

Deputatul PSD a arătat că o decizie trebuie luată cât mai repede și că Guvernul ar trebui să ceară de urgență CCR să se întrunească imediat după Anul Nou, chiar la începutul lunii ianuarie, pentru a discuta și a lua o hotărâre clară.

„Din păcate, nu avem o reducere de cheltuieli la pensiile magistraţilor, din păcate, constatăm că dau lecţii de moralitate magistraţi cu pensii de 40.000 de lei, cu 28.000 de lei, sau cu salarii de 30.000 de lei, care-şi fac vacanţele prin ţări exotice. (…) Lumea s-a săturat de aceste tertipuri ale magistraţilor, fie ei în viaţa civilă, fie ei pensionaţi, dar mai ales cei de la CCR. Trebuie să se iau o decizie cât mai repede. Guvernul acum ar trebui să solicite rapid ca CCR să se întâlnească cu celeritate, şi asta să se întâmple imediat după Anul nou, dacă se poate chiar pe data de 3 ianuarie, nu ştiu. Să se întâlnească şi să ia o decizie”, a punctat Câciu.

Întrebat dacă PSD va cere oficial Guvernului Bolojan să facă această propunere, Adrian Câciu a spus că el doar a dat un sfat public. A explicat că Guvernul este condus de premierul Bolojan și că, cel mai probabil, reprezentanții guvernului, mai ales cei din comunicare, urmăresc aceste declarații, astfel încât solicitarea ar putea fi făcută rapid.

Câciu a adăugat că, de-a lungul timpului, CCR a acceptat să își schimbe data ședințelor atunci când Guvernul i-a cerut să se întrunească mai repede. El a spus că rămâne optimist și crede că atât Guvernul, cât și CCR pot decide să modifice data ședinței pentru a lua o decizie mai rapid.