Radu Georgescu spune că înțelege complet decizia Curții Constituționale (CCR) și poziția magistraților care nu acceptă diminuarea veniturilor. El arată că este firesc ca oamenii să nu renunțe la drepturi deja câștigate și consideră că aproape oricine ar reacționa la fel într-o situație similară.

Economistul explică acest comportament prin mecanismele emoționale ale creierului uman, susținând că oamenii reacționează mai degrabă emoțional decât rațional. În acest context, el face trimitere la explicațiile psihiatrului Steve Peters, potrivit cărora deciziile sunt influențate frecvent de reacții instinctive.

Radu Georgescu subliniază că nu comentează aspectele juridice ale deciziilor CCR, deoarece nu este specialist în drept și nici nu cunoaște în detaliu funcționarea instituțiilor din sistemul judiciar. El afirmă că majoritatea populației se află în aceeași situație și nu are o înțelegere clară a rolurilor diferitelor instanțe.

„Eu înțeleg 100% decizia Curții Constituționale, CCR. Înțeleg 100% de ce magistrații nu vor să le scadă salariile și pensiile. Foarte probabil și eu aș face la fel. Foarte probabil și tu ai face la fel. Este în ADN-ul nostru să nu renunțăm la ceva ce avem deja. Dacă nu mă crezi, încearcă să-i explici unui copil de 5 ani să-și dea jucăria unui alt copil. Vei vedea cum va reacționa copilul. Creierul unui om este 90% emoțional. Doar 10% este rațional. Psihiatrul Steve Peters spune că oamenii reacționează de multe ori ca niște cimpanzei. Îți recomand să citești cartea din poză. Eu sunt contabil. Nu îmi permit în viața profesională să gândesc ca un cimpanzeu. Calculez lunar taxe și impozite de zeci de milioane de lei. Dacă aș fi emoțional, aș risca să plătesc amenzi de sute de mii de lei. Eu nu am comentat niciodată aspectele juridice, deoarece nu știu cum funcționează sistemul juridic din România. Nu știu ce rol are fiecare instituție: Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casație. Probabil 99,99% dintre oameni nici ei nu știu”, a spune Georgescu într-o postare pe Facebook.

În analiza sa, Radu Georgescu arată că există argumente solide atât pentru menținerea unor salarii și pensii mari pentru magistrați, cât și pentru reducerea acestora. El afirmă că ar putea enumera motive valide în ambele direcții, ceea ce arată că subiectul este unul complex și nu poate fi redus la o singură explicație.

Din punctul său de vedere, problema majoră nu este dezbaterea despre pensiile magistraților, ci lipsa de interes public față de alte decizii cu impact direct asupra tuturor românilor.

Radu Georgescu atrage atenția că, în doar câteva zile, taxele și impozitele vor crește pentru toți românii și pentru toate firmele. El spune că statul va încasa mai mulți bani de la populație și mediul privat, însă acest subiect nu generează același nivel de reacție publică precum cel al pensiilor speciale.

Economistul consideră că această lipsă de interes este greu de explicat, în condițiile în care impactul financiar al majorării taxelor va fi resimțit direct de toți contribuabilii.

Un alt aspect semnalat de Radu Georgescu este legat de fondurile europene. El spune că există o preocupare intensă pentru riscul pierderii a aproximativ 230 de milioane de euro din PNRR din cauza legii pensiilor magistraților, dar nu se discută aproape deloc despre renunțarea, în octombrie 2025, la circa 7 miliarde de euro, tot fonduri PNRR.

În plus, economistul afirmă că România a încasat în 2025 cu aproximativ 6 miliarde de euro mai puține fonduri nerambursabile decât fusese prevăzut în buget. Potrivit lui, acești bani ar fi redus presiunea fiscală, iar în lipsa lor statul a ales soluția creșterii taxelor.