Radu Miruță a declarat că, în acest moment, nu există nicio intenție de a reduce salariile personalului din Armată și din structurile de ordine publică. Precizarea vine în contextul discuțiilor mai largi despre reducerea cheltuielilor bugetare și despre reforma pensiilor militare.

Ministrul a explicat la B1TV că eventualele ajustări ale fondurilor de salarii vor ține cont de eforturile deja asumate de sistemele de apărare și ordine publică, în special prin creșterea progresivă a vârstei de pensionare, prevăzută de legislația în vigoare.

Radu Miruță a arătat că reducerea de 10% din fondurile de salarii discutată la nivel guvernamental pentru Ministerul Apărării și Ministerul de Interne nu va fi aplicată mecanic. Potrivit acestuia, cele două ministere au contribuit deja la ajustările bugetare prin modificările aduse regimului de pensionare, iar acest lucru trebuie luat în calcul.

„Cu reducerea a 10% din fondurile de salarii la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, reducerea asta va ține cont de contribuția pe care cele două ministere deja o au prin creșterea vârstei de pensionare. Există astăzi o lege care crește progresiv vârsta de pensionare la militari și la ordine publică.”

El a subliniat că nu este vorba despre privilegii, ci despre o abordare rațională, adaptată specificului acestor sisteme.

„Trebuie să fim raționali. Nu e nimeni mai special decât altul. Însă avem un război la graniță, avem o efervescență în toată lumea cu creșterea capacităților de apărare. Degeaba ai școli, ai un mediu economic dezvoltat, dacă nu ai securitate.”

Ministrul a insistat că România nu își poate permite slăbirea capacității de apărare, în condițiile în care există un război la graniță și o tendință generală de consolidare militară la nivel internațional. În opinia sa, dezvoltarea economică și socială nu poate fi susținută fără un nivel adecvat de securitate.

În acest context, Radu Miruță a anunțat că a solicitat o majorare a bugetului Apărării pentru anul viitor.

„Am cerut pentru anul viitor o creștere a bugetului Ministerului Apărării de la 2,3% din PIB, cât a fost în 2025, la 2,7% din PIB pentru anul 2026.”

Referindu-se la pensiile militarilor, ministrul Apărării a admis existența unor diferențe mari între pensii, generate de schimbările succesive ale legislației. El a explicat că persoane cu cariere similare ajung să primească pensii semnificativ diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiți.

„Nu este acceptabil, este deranjant să ai foști colegi, doi oameni de 20–30 de ani de activitate, după care, dacă unul se pensionează la un an diferit de celălalt, să aibă o pensie diferită, semnificativ, doar pentru că s-au pensionat într-un moment diferit de timp.”

Radu Miruță a arătat că România nu a avut, în ultimele decenii, o abordare uniformă în privința pensiilor militare și că aceste discrepanțe nu pot fi corectate peste noapte. Potrivit acestuia, obiectivul realist este reducerea treptată a diferențelor.

„Ce s-a greșit 30 de ani nu se poate corecta dintr-odată, se corectează în timp. Dar să micșorăm din diferențe.”

În ceea ce privește salariile, ministrul a exclus explicit orice scădere. El a precizat însă că Ministerul Apărării va participa la efortul general de reducere a cheltuielilor, dar într-un procent mai mic, prin măsuri de eficientizare internă.

„Cu privire la salarii, nu există nicio discuție ca salariile să scadă.”

Radu Miruță a indicat existența unor institute și entități din subordinea ministerului unde activitatea ar putea fi optimizată, fără ca funcționarea Armatei Române să fie afectată.