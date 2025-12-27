Radu Miruță, noul ministru al Apărării, a declarat că a transmis în Guvern o solicitare pentru ca bugetul Apărării în 2026 să ajungă la aproximativ 2,7% din PIB. El a precizat că rămâne de văzut cât va permite construcția bugetară, dar a subliniat că domeniul Apărării este o prioritate strategică pentru România.

Potrivit ministrului, această propunere vine dincolo de angajamentele internaționale asumate de România și are legătură directă cu securitatea națională și capacitatea de apărare a statului.

„Am trimis o solicitare (n.r. în timpul ultimei ședințe de Guvern) pentru 2,7% din PIB, de văzut cât de mult încape în buget. Este o prioritate pentru România. Dincolo de asumările internaționale, este o chestiune pentru securitatea României”, a declarat Radu Miruță, în direct la Digi24.

Radu Miruță a amintit că, pentru anul 2025, România și-a asumat cheltuieli de 2,3% din PIB pentru Apărare, însă execuția efectivă a fost de 2,17%. Chiar și în aceste condiții, execuția bugetară a Ministerului Apărării a ajuns la 98,97%, nivel pe care ministrul l-a descris drept cel mai ridicat dintre toate ministerele.

Aceste date sunt folosite de noul ministru ca argument pentru creșterea bugetului în anul următor, în condițiile în care fondurile alocate au fost utilizate aproape integral.

Miruță a spus că securitatea nu poate exista fără o capacitate solidă de descurajare. El a subliniat că, deși NATO este cea mai puternică alianță militară, România trebuie să aibă capacitatea de a-și apăra propriul teritoriu.

Ministrul a arătat că Armata României are nevoie în continuare de investiții consistente, atât în echipamente, cât și în infrastructură și capacitate operațională.

„Securitatea nu poate exista fără o capacitate majoră de a descuraja. NATO este cea mai puternică alianța, dar România trebuie să aibă putere să își apere teritoriul, cum Europa trebuie să își apere teritoriul (…) Armata României are nevoie de investiții”, a mai spus ministrul.

Guvernul a aprobat săptămâna aceasta două hotărâri prin care bugetul Ministerului Apărării Naționale a fost suplimentat cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare și cu încă 300 de milioane de lei pentru transformarea structurală și calitativă a Armatei României.

Potrivit Executivului, fondurile sunt destinate achitării obligațiilor din contractele de achiziție de echipamente militare și finanțării proiectelor de infrastructură militară aflate în derulare.