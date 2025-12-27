Concret, proiectul adoptat recent modifică Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și introduce posibilitatea ca cetățenii români, atât bărbați, cât și femei, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat serviciul militar activ sau în rezervă, să solicite participarea la un program de pregătire militară de bază organizat de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Participarea la acest program este voluntară și se face după semnarea unui angajament pe propria răspundere și declararea apetitului de a urma instrucția odată ce candidatul este declarat apt în urma procesului de selecție efectuat într‑un centru militar.

Pe durata pregătirii, voluntarii, statut oficial de soldați/gradați în termen, vor beneficia gratuit de cazare, echipare, hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de toate drepturile prevăzute de lege pentru militarii în termen.

La finalul programului, cei care îl absolvă vor primi o indemnizație calculată ca echivalentul a trei câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform datelor actualizate, această sumă se ridică la aproximativ 25.850 de lei, având în vedere că salariul mediu brut în 2025 este de circa 8.620 de lei.

Pe lângă indemnizația finală, voluntarii înscrişi în program vor fi integrați ulterior în rezerva operațională a Armatei Române, deschizându‑le astfel posibilitatea de a fi chemați la datorie în situații de urgență sau de mobilizare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legea actualizată include și prevederi privind modul în care studenții școlarizați în instituții civile de învățământ superior pot îndeplini serviciul militar, participând la acoperirea nevoilor de personal ale MApN sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

În plus, proiectul prevede că vor putea fi incluși în categoria rezerviștilor și cetățenii români care au avut anterior calitatea de polițist sau de polițist de penitenciare, oferindu‑li astfel posibilitatea de a face parte din structurile de rezervă ale armatei după finalizarea pregătirii militare voluntare.

Pe lângă proiectul deja adoptat, un al doilea proiect urmează să fie votat de Parlament și vizează înlocuirea Legii apărării naționale a României (Legea nr. 45/1994). Acesta reglementează cadrul legal pentru inclusiv intervențiile în afara granițelor destinate protejării cetățenilor români aflați în pericol și stabilește noi abordări ale cooperării între structurile de apărare națională.