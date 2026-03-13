Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că în acest weekend vântul va sufla în rafale în mai multe regiuni ale țării, în special în sudul Banatului, în nordul Moldovei și în Transilvania.

Potrivit acesteia, o atenționare meteorologică este în vigoare până duminică, la ora 20.00, iar pentru județul Caraș-Severin a fost emis și un Cod Galben.

În același timp, meteorologul a subliniat că, la nivelul întregii țări, temperaturile vor fi peste normalul perioadei calendaristice, urmând să se înregistreze valori maxime cuprinse între 10 și 17–19 grade Celsius.

Elena Mateescu a explicat pentru Antena 3 că intensificările vântului vor fi resimțite duminică mai ales în partea de nord-est a Munteniei, unde rafalele ar putea atinge viteze de 40–45 km/h.

La munte, în special în Carpații Meridionali și în Munții Banatului, vântul ar putea sufla cu 60–80 km/h. Totodată, în județul Caraș-Severin, avertizarea de Cod Galben a fost emisă deoarece vitezele vântului vor ajunge la 50–60 km/h.

Meteorologul a mai precizat că, începând de joi, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară, pe fondul pătrunderii unei mase de aer mai rece.

În ceea ce privește Capitala, directorul ANM a arătat că Bucureștiul va avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Maximele vor urca până la aproximativ 16 grade Celsius, iar minimele nocturne vor rămâne în jurul valorilor de 4–5 grade Celsius, în condițiile unor intensificări moderate ale vântului.

Referindu-se la evoluția vremii în întreaga țară, Elena Mateescu a explicat că temperaturile se vor menține peste mediile multianuale atât în weekend, cât și în prima parte a săptămânii viitoare. În aceste zile, maximele vor ajunge la 10–17–19 grade Celsius, însă din a doua jumătate a săptămânii se va produce o ușoară scădere termică. Aceasta va fi mai evidentă în estul și centrul țării, unde valorile diurne ar putea coborî sub 9 grade Celsius. În regiunile vestice, sudice și sud-vestice, temperaturile vor rămâne ceva mai ridicate, fiind estimate la 10–12 grade Celsius.

La rândul său, directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că weekendul va aduce temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă a anului. Ea a arătat că în vestul și centrul țării maximele ar putea atinge chiar 20–21 de grade Celsius. Meteorologul a explicat că valorile cele mai ridicate se vor înregistra în Banat, Crișana și Maramureș, în timp ce în sudul Olteniei va fi ușor mai răcoare.

Georgescu a subliniat că, la nivel național, regimul termic este mult peste ceea ce ar fi firesc în această perioadă și că temperaturile ridicate vor persista și în zilele următoare.

Chiar dacă se va produce o scădere ușoară în sudul și estul țării în următoarele două zile, începutul săptămânii viitoare va aduce din nou o încălzire. Meteorologul a atras atenția că există probabilitatea ca după jumătatea săptămânii viitoare vremea să se răcească din nou.

„Există probabilitatea ca dincolo de jumătatea săptămânii viitoare vremea să se mai răcească. Sunt alternanțe termice. Este însă de interes faptul că chiar și cu aceste alternanțe rămânem cu un regim termic mult mai cald decât ar fi firesc”, a afirmat Florinela Georgescu.

Florinela Georgescu a mai arătat că perioada fără precipitații este mai puțin obișnuită și a devenit deja destul de lungă. Totuși, aceasta a explicat că situația nu va crea deocamdată probleme, deoarece în timpul iernii s-au înregistrat cantități suficiente de precipitații. Meteorologul ANM a precizat că există așteptări ca spre sfârșitul lunii martie ploile să revină, posibil pe fondul unor temperaturi mai scăzute.

În aceste condiții, în zonele montane nu ar fi exclus ca precipitațiile să apară temporar sub formă de lapoviță sau ninsoare. Georgescu a explicat că astfel de episoade sunt specifice sezonului de tranziție și nu reprezintă un fenomen neobișnuit.

Totodată, ea a reamintit că luna martie este, prin natura sa, capricioasă și aduce frecvent alternanțe între perioade cu temperaturi foarte ridicate și intervale cu valori mai scăzute. Meteorologul a subliniat că aceste variații se pot extinde chiar și în prima parte a lunii aprilie, când pot apărea episoade de precipitații mixte.