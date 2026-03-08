Pentru județul Caraș-Severin a fost emis un Cod galben de vânt puternic, cu rafale între 50 și 65 km/h. În București, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, iar cerul va fi predominant senin.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de duminică, începând cu ora 20:00, până marți, la ora 22:00.

În perioada menționată, vântul va prezenta intensificări temporare în sud-vestul țării și în zona Carpaților Meridionali, iar marți, local, și în Moldova. Vitezele vor fi în general de 40–50 km/h, iar în zonele montane înalte rafalele vor atinge 60–80 km/h.

Meteorologii au emis o atenționare Cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă de duminică, ora 22:00, până marți, la aceeași oră. În județul Caraș-Severin, local, vântul va atinge viteze de 50–65 km/h, iar izolat rafalele vor ajunge la 70 km/h.

În municipiul București, până luni dimineață, temperaturile se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice vor fi cuprinse între -2 și 1 grad la minima și 12–13 grade la maximă.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade, iar minima între -1 și 1 grad.

Marți, cerul va rămâne mai mult senin, cu vânt slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge în jur de 14 grade.

Meteorologii anunță temperaturi peste medie în Capitală pe parcursul zilei de duminică, urmate de cer senin și vânt slab și moderat luni și marți, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Conform prognozei speciale pentru municipiul București:

În intervalul 8 martie, ora 10:00 – 9 martie, ora 08:00, temperaturile vor fi peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Valorile maxime vor ajunge la 12–13 grade, iar minimele vor fi între -2 și 1 grad.

În perioada 9 martie, ora 08:00 – 10 martie, ora 08:00, cerul va fi mai mult senin, cu vânt slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar minima între -1 și 1 grad.

În intervalul 10 martie, ora 08:00 – 10 martie, ora 22:00, cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu o temperatură maximă de aproximativ 14 grade.

În acest interval, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare sau avertizări meteorologice.