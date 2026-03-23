Foișorul rămâne una dintre cele mai populare investiții pentru spațiile exterioare pe măsură ce se apropie vara. Fie că este construit din lemn, metal sau combinații moderne de materiale, costul final poate varia de la câteva mii de lei până la sume considerabile, în funcție de preferințe.

Un foișor simplu din lemn, de dimensiuni reduse (aproximativ 3×3 metri), costă între 4.500 și 7.500 de lei, dacă include și montajul de bază. Acesta este considerat cel mai accesibil scenariu pentru o construcție standard, fără elemente decorative complexe.

Pentru un model mai mare, de 4×4 metri, prețurile cresc și pot ajunge între 6.000 și 12.000 de lei, în funcție de finisaje și tipul acoperișului. În cazul foișoarelor spațioase, de peste 20-25 mp, costurile pot urca până la 20.000 de lei sau chiar mai mult, mai ales dacă se folosesc materiale premium sau se adaugă elemente precum închideri laterale, iluminat sau pardoseală specială.

Un alt mod de calcul folosit frecvent de constructori este prețul pe metru pătrat. În 2026, acesta se situează în jurul valorii de 500-600 lei/mp pentru un foișor din lemn standard. Astfel, pentru o construcție de 12 mp, costul doar al materialelor poate ajunge la aproximativ 6.000-7.000 de lei.

Bugetul poate fi mai mic, dar nu neglijabil, dacă foișorul este realizat în regie proprie (DIY). Materialele pentru un proiect simplu pot costa în jur de 5.700 de lei, la care se adaugă aproximativ 1.900 de lei pentru scule, dacă acestea nu sunt deja disponibile. Totuși, economiile vin la pachet cu timp investit și necesitatea unor cunoștințe tehnice minime.

Costurile nu se opresc însă la structura propriu-zisă. Podeaua foișorului poate adăuga între 1.500 și 5.000 de lei la buget, în funcție de material (lemn, beton sau gresie), iar închiderea laterală, utilă pentru protecție împotriva vântului sau ploii, poate varia între 800 și 8.000 de lei.

Pe piață există și variante prefabricate sau modele tip pavilion, mult mai ieftine, însă acestea nu oferă aceeași durabilitate. De exemplu, unele structuri simple din metal și textil pot costa chiar sub 1.000 de lei, dar sunt considerate soluții temporare. În schimb, un foișor solid din lemn, cumpărat din magazine de bricolaj, poate depăși 7.500 de lei, fără montaj inclus.

Specialiștii atrag atenția că prețul final este influențat și de alți factori importanți, precum fundația, tipul de acoperiș (șindrilă, tablă sau țiglă), dar și manopera. În unele cazuri, serviciile complete de construcție pot duce bugetul total la peste 10.000-14.000 de lei chiar și pentru un foișor de dimensiuni medii.