Una dintre cele mai populare opțiuni pentru curți rămâne piscina prefabricată, fie supraterană, fie îngropată cu kit adus de la producător. Piscinele prefabricate din fibră de sticlă sau kituri similare pot costa între câteva mii de euro și aproximativ 9.000-20.000 de euro, în funcție de dimensiune și calitatea kitului.

Variantele supraterane simple pot fi și mai ieftine, unele modele cu structură metalică sau PVC fiind disponibile la câteva mii de lei în magazinele de bricolaj. Piscinele prefabricate sunt ideale pentru bugete mai mici și pentru curți unde nu există posibilitatea sau dorința de a face o investiție majoră, fiind ușor de montat și utilizabile rapid după achiziție.

În plus, montajul este mai rapid, de obicei în câteva zile, iar pentru piscinele temporare sau supraterane nu este necesară autorizația de construire.

Pentru persoanele care își doresc o piscină îngropată, personalizată și realizată de la zero pe terenul propriu, costurile sunt considerabil mai ridicate, însă această variantă oferă durabilitate și aspect personalizat. O piscină din beton mică până la medie, de exemplu de 6 pe 3 metri, poate costa între 10.000 și 20.000 de euro la cheie, incluzând structura, hidroizolația, finisajele, filtrarea și pompele.

Piscinele mai mari, de 8 pe 4 metri sau mai mult, pot ajunge între 12.000 și 30.000 de euro, iar cele cu finisaje premium depășesc ușor 50.000 de euro. Această investiție include excavarea terenului și pregătirea bazei, structura din beton sau alt material solid, sistemul complet de filtrare și pompe, iar la cerere și încălzire, finisaje precum mozaic sau liner PVC și chiar iluminat sau acoperiri retractabile.

În general, pentru piscinele permanente este necesară obținerea autorizației de construire, conform legislației din România, ceea ce poate adăuga timp și costuri suplimentare.

De asemenea, întreținerea reprezintă o cheltuială semnificativă pe termen mediu și lung. Tratamentul apei cu chimicale, precum clorul, antialgele și corectorii de pH, poate costa anual între 500 și 1.000 de lei pentru o piscină medie.

Curățarea și consumabilele, inclusiv perii, aspirator și testere pentru apă, implică aproximativ 300-700 de lei pe an.

Cheltuielile cu electricitatea pentru pompele de filtrare și iluminat ajung la circa 300-600 de lei anual, în funcție de frecvența utilizării și tarifele locale. În plus, serviciile tehnice și reviziile, cum ar fi verificările și înlocuirea unor componente minore, pot adăuga între 300 și 500 de lei anual.

În medie, pentru o piscină de dimensiuni medii, costurile anuale de întreținere se situează între 1.200 și 2.500 de lei, fără a include eventualele reparații majore sau lucrări ocazionale. Opțiunea serviciilor de întreținere profesională poate aduce un confort suplimentar, însă crește bugetul anual.