În acest context, una dintre cele mai frecvente întrebări este cât costă instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru o casă și în cât timp își recuperează proprietarii investiția. Costurile pentru un sistem fotovoltaic în 2026 variază în funcție de dimensiunea sistemului, calitatea echipamentelor și dacă sunt incluse baterii de stocare.

Pentru o locuință obișnuită din România, un sistem complet instalat pornește de la aproximativ 13.500 de lei pentru o putere de 3 kW și poate ajunge până la 40.000 de lei pentru un sistem de 10 kW. Un sistem de 5 kW, considerat optim pentru o casă cu consum mediu, costă în jur de 20.000 – 25.000 de lei, cu tot cu panouri, invertor, structură de montaj și manoperă.

Există însă și variante mai ieftine sau mai scumpe. De exemplu, sisteme mici de 3 kW pot costa între 9.000 și 13.500 de lei, în timp ce instalațiile mai mari, de 8 kW, pot ajunge la 35.000 – 40.000 de lei.

Pe lângă costul inițial, trebuie luate în calcul și economiile generate de producția de energie. În funcție de consumul gospodăriei și de modul de utilizare a energiei produse, un sistem fotovoltaic poate reduce factura la electricitate cu 60% până la 90%.

De exemplu, pentru un sistem de 5 kW, economiile lunare sunt estimate la aproximativ 350-450 de lei, ceea ce înseamnă peste 4.000-5.000 de lei anual. Aceste valori pot varia în funcție de sezon, orientarea panourilor și consumul efectiv al locuinței.

În aceste condiții, perioada de recuperare a investiției devine un indicator esențial pentru proprietari. În 2026, majoritatea estimărilor arată că panourile fotovoltaice se amortizează, în medie, în 5 până la 7 ani pentru o locuință obișnuită.

Există însă diferențe importante de la un caz la altul. În situațiile în care consumul de energie este ridicat și mare parte din electricitatea produsă este utilizată direct în locuință, perioada de amortizare poate scădea chiar spre 4 ani. Pe de altă parte, dacă locuința are un consum redus sau sistemul este supradimensionat, recuperarea investiției poate dura mai mult, chiar și 7-10 ani.

Un alt aspect important este durata de viață a sistemului. Panourile fotovoltaice au, în general, o durată de funcționare de peste 25 de ani, ceea ce înseamnă că după perioada de amortizare, proprietarii beneficiază de energie aproape gratuită pentru încă două decenii sau chiar mai mult.

Costurile de întreținere sunt relativ reduse. În majoritatea cazurilor, sistemele necesită doar verificări periodice și curățarea panourilor. Singura componentă care poate necesita înlocuire pe termen lung este invertorul, de obicei după 10-15 ani de utilizare.