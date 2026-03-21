Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat rezultatele evaluării proiectelor depuse în cadrul programului REPowerEU. În județul Bihor au fost aprobate 5.699 de proiecte dintr-un total de 8.200 depuse, iar valoarea finanțărilor depășește 76 de milioane de euro.

Fondurile sunt destinate gospodăriilor vulnerabile și au ca scop reducerea costurilor cu energia, dar și îmbunătățirea condițiilor din locuințe. Procesul de selecție a presupus centralizarea listelor de către Consiliul Județean, pe baza datelor transmise de firmele implicate în lucrări de eficiență energetică și instalare de panouri.

Persoanele înscrise au fost verificate pentru a se stabili dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Pentru beneficiarii acceptați au fost emise fișe în baza cărora firmele au depus proiectele la minister. Fiecare firmă a avut posibilitatea de a depune cel mult 1.000 de dosare, transmite Radio România Cluj.

Din totalul proiectelor aprobate, 3.807 gospodării vor beneficia de finanțări de câte 10.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare.

Aceste fonduri sunt acordate prin Investiția I4, care presupune utilizarea unor bonuri valorice pentru susținerea producției de energie din surse regenerabile. Pentru această componentă au primit aviz favorabil 11 firme, iar valoarea totală a proiectelor depășește 38 de milioane de euro.

Un număr de 1.892 de gospodării vor beneficia de finanțări de până la 20.200 de euro pentru lucrări de eficiență energetică. Acestea sunt acordate prin Investiția I7, care vizează reducerea consumului de energie în locuințe.

Pentru această componentă au fost acceptate 6 firme, iar valoarea totală a proiectelor depășește, de asemenea, 38 de milioane de euro.

Lucrările care pot fi realizate includ izolarea pereților și a fațadelor, înlocuirea ferestrelor cu unele termoizolante, izolarea acoperișului sau a planșeului, precum și instalarea de panouri pentru consum propriu. Scopul acestor intervenții este reducerea cheltuielilor cu energia și creșterea confortului în locuințe.

Programul REPowerEU este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență și are ca obiectiv reducerea dependenței de surse de energie costisitoare.

Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a arătat că numărul ridicat de proiecte aprobate reflectă nevoia de sprijin pentru plata energiei și pentru modernizarea locuințelor. Potrivit acestuia, investițiile vor contribui la facturi mai mici și la utilizarea unor surse moderne de energie în gospodării.