Senatul a adoptat, luni, în plen, un proiect de lege al Guvernului prin care producătorii de echipamente electrice și electronice sunt obligați să asigure finanțarea gestionării deșeurilor rezultate din produsele introduse pe piață după 31 decembrie 2006.

Proiectul stabilește că finanțarea gestionării deșeurilor istorice de echipamente electrice și electronice, altele decât panourile fotovoltaice, introduse pe piață după această dată va fi suportată de producătorii existenți pe piața națională în momentul apariției costurilor de gestionare.

Costurile vor fi împărțite între producători prin sisteme stabilite proporțional și nediscriminatoriu, în funcție de cota de piață a fiecărei companii.

Proiectul de lege vizează modificarea și completarea OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, principalul act normativ care reglementează colectarea, tratarea și reciclarea acestor produse în România. Actul normativ stabilește responsabilități pentru producători, distribuitori și operatori economici implicați în gestionarea deșeurilor electronice.

În baza acestei legislații, producătorii au obligația să asigure finanțarea colectării, tratării, valorificării și eliminării în condiții de protecție a mediului a deșeurilor provenite din echipamentele electrice și electronice.

Proiectul de lege stabilește reguli distincte pentru panourile fotovoltaice. În acest caz, obligația de colectare și reciclare se aplică echipamentelor introduse pe piață după 12 august 2012.

Această dată este utilizată ca referință pentru această categorie de echipamente în legislația europeană privind gestionarea deșeurilor electronice.

Documentul prevede și modul în care producătorii își pot îndeplini obligațiile privind gestionarea deșeurilor. Companiile pot organiza sisteme individuale de colectare și reciclare sau pot adera la sisteme colective care gestionează aceste activități în numele mai multor producători.

Legislația actuală stabilește că producătorii sunt principalii responsabili pentru gestionarea deșeurilor rezultate din echipamentele pe care le introduc pe piață. Aceștia trebuie să organizeze sisteme de colectare și valorificare și să contribuie financiar la procesul de reciclare.

De asemenea, companiile care introduc echipamente electrice și electronice pe piața românească trebuie să se înregistreze în registrul național al producătorilor administrat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Proiectul de lege adoptat de Senat urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Dacă va fi adoptat și de această cameră, noile reguli vor modifica cadrul legislativ aplicabil gestionării deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice.