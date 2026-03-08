Implementarea noilor insule ecologice în Câmpina, județul Prahova, ar fi trebuit să marcheze trecerea la un sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor, însă realitatea din teren arată că problema gunoiului aruncat necorespunzător persistă. În jurul celor 26 de insule deja puse în funcțiune apar aproape zilnic grămezi de saci menajeri, cutii de carton și alte resturi aruncate la întâmplare.

Autoritățile locale explică faptul că sistemul instalat este unul simplu și clar structurat pentru utilizatori. Accesul se face pe bază de cartelă sau cod, iar containerele sunt separate pentru plastic, hârtie, sticlă și deșeuri menajere.

Cu toate acestea, o parte dintre locuitori fie nu au înțeles încă modul de funcționare, fie preferă varianta mai rapidă de a lăsa gunoiul lângă containere, scriu cei de la observatorulph.ro.

Situația a determinat apariția unor depozitări necontrolate în jurul punctelor de colectare, ceea ce afectează atât aspectul zonelor respective, cât și eficiența sistemului de reciclare. Deși noile insule sunt gândite tocmai pentru a preveni astfel de situații, comportamentul unor utilizatori continuă să creeze dificultăți.

Reprezentanții administrației locale spun că, treptat, oamenii încep să se familiarizeze cu modul de utilizare al noilor puncte de colectare, însă perioada de adaptare nu a eliminat complet problemele legate de gunoiul lăsat în afara containerelor.

Autoritățile din Câmpina anunță că sancțiunile pentru abandonarea gunoiului lângă insulele ecologice sunt prevăzute într-o hotărâre de Consiliu Local. Conform regulamentului în vigoare, persoanele care nu respectă regulile de colectare selectivă pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

Reprezentanții Poliției Locale susțin că în această perioadă se pune accent și pe informare și educare, însă sancțiunile vor deveni mai frecvente după ce întregul sistem va fi complet funcțional. Zonele în care sunt amplasate insulele ecologice sunt monitorizate video, iar imaginile pot fi folosite pentru identificarea celor care abandonează gunoiul.

„Încă mai e de lucrat la capitolul educație, fiindcă sunt în continuare persoane care aruncă sacii cu gunoi pe lângă insule. În primă fază, vom fi înțelegători și vom da avertismente. După perioada de acomodare și după ce, în zilele următoare, toate cele 50 de insule vor fi funcționale, vom trece la aplicarea de amenzi. Aceste zone sunt monitorizate video, iar persoanele care nu respectă noua modalitate de colectare a deșeurilor sunt surprinse pe camerele de luat vederi”, a transmis Marius Vișan, directorul Poliției Locale Câmpina.

Potrivit acestuia, autoritățile au început deja să aplice măsuri pentru nerespectarea regulilor de depozitare a deșeurilor. Până în prezent au fost emise mai multe avertismente, dar și trei amenzi.

Sancțiunile au fost aplicate unor persoane care nu erau arondate punctelor de colectare unde au lăsat sacii cu gunoi, încălcând astfel regulile de utilizare a sistemului. Autoritățile spun că verificările vor continua în perioada următoare.

Cele 50 de insule ecologice instalate în municipiul Câmpina au fost achiziționate și montate printr-un proiect finanțat din fonduri europene, obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Sistemul face parte din strategia de modernizare a colectării deșeurilor și de creștere a ratei de reciclare la nivel local.