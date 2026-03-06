Deșeurile voluminoase – precum dulapuri, canapele, saltele, covoare sau electrocasnice mari – nu pot fi aruncate la întâmplare lângă containerele obișnuite.

Primăriile de sector au stabilit sisteme proprii pentru colectarea acestora, fie prin ridicare de la domiciliu în anumite zile, fie prin puncte speciale de colectare. În lipsa respectării acestor reguli, depozitarea mobilierului pe domeniul public este considerată contravenție și poate fi sancționată cu amenzi.

Locuitorii Sectorului 1 pot preda gratuit atât deșeuri voluminoase, cât și echipamente electrice sau electronice. Colectarea se face în mod regulat în fiecare a doua duminică a lunii.

„Preluarea gratuită a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a celor voluminoase generate de cetățeni se face în fiecare a doua zi de duminică din lună”, transmite administrația publică.

Pentru a beneficia de acest serviciu, locuitorii trebuie să facă o programare cu cel puțin trei zile înainte. Programările pot fi realizate:

-la telefon: 021/9460

-prin email: secretariatsalubritate@romprest.eu

În Sectorul 2, operatorul de salubrizare colectează deșeurile voluminoase în fiecare sâmbătă.

Primăria le reamintește locuitorilor să respecte programul stabilit și să nu depoziteze obiectele pe domeniul public în alte zile.

„Pentru a ne păstra sectorul curat și civilizat, facem apel la dumneavoastră să nu le depozitați pe spațiul public în altă zi a săptămânii”.

Sunt ridicate obiecte precum mobilier, covoare, saltele, haine, cauciucuri, dar și echipamente electrice și electronice. Cetățenii trebuie să contacteze operatorul Supercom cu cel puțin 24 de ore înainte, la numărul 021-9654.

Deșeurile trebuie scoase în fața locuinței sau a blocului până la ora 09:00, în ziua stabilită pentru colectare.

În Sectorul 3, locuitorii pot solicita colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase sau a echipamentelor electrice și electronice o dată pe lună pentru fiecare adresă, în limita a 2,5 metri cubi.

Programarea se face telefonic la unul dintre numerele: 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514 , 0720.777.515

După înregistrarea solicitării, reprezentanții Direcției Generale de Salubritate Sector 3 vor stabili data ridicării, care se face în maximum 72 de ore.

În Sectorul 4, deșeurile voluminoase sunt ridicate de operatorul Rosal Grup SA, de regulă în ultima sâmbătă a fiecărei luni.

Sunt acceptate obiecte precum:

-mobilier (mese, scaune, canapele)

-saltele și covoare

-uși și ferestre

-biciclete sau jucării de mari dimensiuni

În schimb, deșeurile provenite din construcții, cum ar fi molozul, gresia sau faianța, nu sunt preluate.

Obiectele pot fi depuse în containere speciale sau scoase pe trotuar în ziua colectării. În afara campaniilor gratuite, ridicarea poate fi făcută și la cerere, contra cost.

Locuitorii Sectorului 5 pot scăpa gratuit de obiectele voluminoase în ultima sâmbătă a fiecărei luni, dacă fac o programare în prealabil.

„Sunt considerate deșeuri voluminoase obiectele de mari dimensiuni care nu pot fi eliminate prin sistemul obișnuit de colectare, precum: mobilier uzat (canapele, dulapuri, mese, scaune), saltele, covoare, obiecte sanitare (lavoare, vase de toaletă), uși, ferestre și alte obiecte similare”, transmite PS5.

Programările se pot face la dispeceratul operatorului de salubritate, la numărul 031.9450.

În Sectorul 6, colectarea deșeurilor voluminoase se face în mod obișnuit contra cost, taxa fiind de aproximativ 357 de lei pentru o platformă de 3 metri cubi.

Totuși, primăria organizează periodic campanii gratuite, în cadrul cărora sunt amplasate containere speciale unde locuitorii pot arunca aceste obiecte fără costuri.

În ceea ce privește electrocasnicele și echipamentele electronice, acestea pot fi ridicate gratuit de la domiciliu. Programarea se face la operatorul Urban, la numerele: 0214319117, 0757024222, 0773848145

Echipajele pot ajunge la adresă în aproximativ 24 de ore.

Pentru aparatele de mici dimensiuni există mai multe puncte permanente de colectare, amplasate în diferite zone ale sectorului, care funcționează non-stop.