Oradea se pregătește pentru prima campanie din acest an de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase.

Organizat de RER Vest în parteneriat cu Primăria Oradea, evenimentul se va desfășura între 2 și 14 martie 2026, oferind locuitorilor orașului șansa de a scăpa de obiectele mari sau periculoase într-un mod sigur, responsabil și legal.

Ridicarea se face doar la cerere, prin telefon. Orădenii interesați trebuie să contacteze RER Vest la 0751.306.526, disponibil de luni până vineri, între 9:00 și 15:00, pentru a stabili ziua, ora și locul de colectare.

În timpul apelului, cetățenii vor comunica:

tipul de deșeuri (voluminos sau periculos)

dimensiunea și cantitatea obiectelor

adresa exactă pentru ridicare (în cazul locuințelor cu două fronturi stradale, se specifică frontul unde vor fi amplasate deșeurile).

Operatorii RER Vest vor ridica deșeurile de la limita proprietății în ziua și la ora stabilită, scrie Bihoreanul. Este important ca deșeurile să fie scoase la timp în fața casei sau blocului pentru o colectare sigură.

„Pentru a programa o colectare de deșeuri voluminoase sau periculoase, orădenii trebuie să apeleze numărul de telefon 0751.306.526, disponibil doar pe perioada campaniei de colectare, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 15:00”, a anunțat RER Vest, joi, printr-un comunicat de presă.

Deșeurile voluminoase sunt obiecte care nu pot fi colectate împreună cu gunoiul menajer. Printre acestea se numără:

saltele și mobilier dezasamblat

chiuvete, toalete, căzi și cabine de duș fără pereți de sticlă

calorifere, covoare și carpete

În ceea ce privește deșeurile periculoase, acestea necesită un circuit special de colectare și pot fi identificate prin simboluri specifice de pe etichete (romb portocaliu cu pește mort sau copac uscat).

Exemple de deșeuri periculoase:

vopsele, lacuri și solvenți cu substanțe periculoase

ambalaje contaminate cu substanțe periculoase

materiale de lustruire și echipamente de protecție contaminate

baterii și acumulatori (plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline)

solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi necomestibile

detergenți, spray-uri de vopsea, spumă, deșeuri din lemn cu substanțe periculoase

pesticide

RER Vest recomandă manipularea cu atenție a deșeurilor periculoase și evitarea amestecării lor cu gunoiul menajer, pentru a proteja sănătatea și mediul.