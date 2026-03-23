Clienții Hidroelectrica sunt sfătuiți să transmită indexul autocitit până pe 26 martie, pentru ca factura de energie să reflecte consumul real. Această acțiune simplă previne estimările și asigură facturi corecte, adesea mai mici decât cele calculate automat.

Transmiterea indexului este esențială pentru plata exactă a energiei consumate. Fără acest pas, furnizorul trebuie să facă o estimare a consumului, iar clientul poate plăti mai mult până la verificarea efectivă a contorului. Prin urmare, raportarea la timp a indexului contribuie la:

Facturi corecte și transparente

Evitarea plăților suplimentare inutile

Gestionarea mai eficientă a consumului de energie

Perioada oficială pentru comunicarea indexului este 22 – 26 ale fiecărei luni. Clienții au mai multe opțiuni pentru a trimite indexul:

Portalul Client Hidroelectrica – platforma online oficială. Aplicația iHidro – disponibilă pe AppStore și Google Play Store, ideală pentru telefon sau tabletă. Apel gratuit – la numărul 0800 800 359, pentru cei care preferă transmiterea prin telefon.

Hidroelectrica recomandă tuturor clienților să verifice că indexul este transmis corect și în termen, pentru a evita facturile estimate și posibilele neplăceri.

Comunicarea indexului la timp asigură nu doar facturi precise, dar și o gestionare mai eficientă a energiei, contribuind la reducerea risipei și la plata exactă a consumului.

Potrivit documentului oficial, compania propune oferta „Viitor Hidro”, destinată clienților casnici din întreaga țară, cu un contract pe o perioadă de 12 luni. Prețul energiei electrice active este stabilit la 0,450 lei/kWh (fără tarife de transport), respectiv aproximativ 0,45363 lei/kWh cu componenta de transport inclusă.

Reprezentanții companiei precizează că prețul final facturat poate varia în funcție de tarifele reglementate, taxele și contribuțiile stabilite de autorități, precum și de eventualele modificări legislative.

Oferta include și un termen de plată de până la 45 de zile de la emiterea facturii, precum și posibilitatea gestionării contractului și plăților prin platforme online sau aplicația mobilă a companiei.

De asemenea, furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețul pe durata contractului, cu notificarea clientului cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.