Maria Scheip-Constantinescu a fost una dintre sportivele de referință ale generației care a dominat handbalul feminin la nivel mondial. Ea a devenit triplă campioană mondială cu echipa națională a României, cucerind aurul în 1956 și 1960 la handbal în 11, dar și în 1962 la handbal în 7.

Performanțele ei au venit într-o perioadă în care România era una dintre cele mai puternice națiuni ale sportului, iar titlurile mondiale au rămas repere importante în istoria handbalului românesc.

La nivel de club, Maria Scheip-Constantinescu a fost legitimată, de-a lungul carierei, la Progresul Brașov, Rapid București (1958–1968) și Progresul București (1968–1974). A strâns un palmares consistent și în competițiile interne.

Sportiva a câștigat șase titluri naționale. Două au fost la handbal în 11, în 1956 cu Progresul Brașov și în 1961 cu Rapid. Alte patru au fost la handbal în 7, toate alături de Rapid București, în anii 1961, 1962, 1963 și 1967.

Una dintre cele mai importante realizări a fost câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1964, tot cu Rapid, o performanță considerată de referință pentru handbalul românesc.

După încheierea carierei sportive, Maria Scheip-Constantinescu a rămas aproape de sport și de educație. Federația Română de Handbal arată că ea a lucrat ca profesor de educație fizică și a activat până în anul 1990 la Școala Sportivă nr. 3 din București și la Școala Generală nr. 184.

În această perioadă, a contribuit la formarea mai multor generații de elevi, fiind descrisă ca un om care a transmis mai departe pasiunea pentru sport, disciplina și respectul pentru competiție.

În semn de recunoaștere a meritelor sale, în anul 2009 i-a fost conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa I.

Federația Română de Handbal a anunțat că înmormântarea va avea loc marți, 27 ianuarie, de la ora 12:00, la Cimitirul Bellu.

„Handbalul românesc își ia rămas-bun de la una dintre marile sale campioane. Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, s-a stins din viață”, a anunțat luni Federația Română de Handbal printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

Maria Scheip-Constantinescu s-a născut la 21 septembrie 1934, în Hălchiu, fiind al șaselea copil într-o familie cu nouă frați. A absolvit SMTCF din Brașov, locul unde s-a apropiat de handbal și unde a început drumul care avea să o transforme într-una dintre cele mai importante sportive din istoria României.