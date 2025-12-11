Primăria Sectorului 2 va supune votului, în ședința Consiliului Local din 16 decembrie 2025, două proiecte considerate esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii sportive locale. Primul dintre ele vizează cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo, pentru care sectorul va contribui cu aproximativ 25 de milioane de euro, sumă repartizată pe o perioadă de trei ani, anunță Rareș Hopincă.

Potrivit primarului Sectorului 2, până la finalul anului 2027 vor fi alocați peste 80 de milioane de lei, astfel încât lucrările să poată avansa în ritmul solicitat de Guvern și să fie evitate blocajele financiare.

Rareș Hopincă a explicat pe pagina sa de Facebook că implicarea Sectorului 2 este decisivă în realizarea proiectului, după patru luni de analize și discuții tehnice cu CS Dinamo, care au dus la o formulă comună pentru investiție și utilizarea eficientă a viitoarei arene.

Al doilea proiect major privește deschiderea Parcului Sportiv Dinamo, o zonă de aproape 20 de hectare ce va deveni accesibilă publicului.

Aceasta va include o pistă de alergare de 2 kilometri, zone dedicate sportului de masă și antrenamentului pentru toate vârstele, spații de relaxare, precum și reamenajarea și extinderea suprafețelor verzi.

Noul protocol încheiat cu Dinamo va oferi elevilor din Sectorul 2 acces gratuit la până la 30% din biletele competițiilor sportive, tabere și programe sportive dedicate, vizite educative, competiții între școli și activități integrate în programele „Săptămâna Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Sunt prevăzute și traininguri pentru profesorii de educație fizică.

Primarul afirmă că obiectivul principal este crearea unui centru sportiv deschis și utilizat zilnic de cât mai mulți locuitori.

El amintește că, în paralel, continuă proiecte precum noul Patinoar Mihai Flamaropol și construcția a patru săli de sport multifuncționale pentru școlile din sector.