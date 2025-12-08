Termoenergetica transmite că „se vor face lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală”, ceea ce va duce la sistări masive ale furnizării agentului termic.

Șoseaua Iancului

9 puncte termice afectate

109 blocuri rămân fără apă caldă și căldură

Opriri: luni ora 9.00 – marți ora 23.00

Conductă din anul 1974, vechime: 51 ani

Șoseaua Pantelimon și Strada Cristescu Dima

6 puncte termice, 96 blocuri

Opriri: luni – miercuri ora 23.00

Conductă din 1974

Bulevardul Lacul Tei (prima intervenție)

9 puncte termice

104 blocuri și o industrie

Opriri: luni – marți ora 23.00

Conductă din 1974

Bulevardul Lacul Tei (a doua intervenție)

6 puncte termice

94 blocuri

Opriri: luni – joi ora 23.00

Conductă din 1969

Bulevardul Octavian Goga

4 puncte termice, 57 blocuri

Opriri: marți – joi ora 23.00

Conductă din 1994

Strada Liviu Rebreanu

8 puncte termice, 107 blocuri

Opriri: luni – marți seara

Conductă din 2014

Intervențiile din Sectorul 4 sunt cele mai extinse și vizează conducte cu vechimi între 33 și 56 de ani.

Străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești

6 puncte termice (129 blocuri + 2 agenți economici)

Opriri: miercuri – vineri ora 23.00

Conductă din 1992

Zona Maria Tănase – Șincai

4 puncte termice (35 blocuri)

Opriri: luni – miercuri

Conductă din 1969

Strada Ion Iriceanu

11 puncte termice (228 blocuri)

Opriri: luni – vineri ora 23.00

Conductă cu vechime de 38 ani

Străzile Luică și Toporași

17 puncte termice (237 blocuri + 10 module)

Opriri: marți – vineri ora 23.00

Integrare de tronsoane noi

Rețea veche de 38 ani

Bulevardul Timișoara

Termoenergetica anunță o intervenție pentru remedierea unei avarii, însă fără sistări pentru consumatori:

Lucrări: luni – marți

Nicio clădire afectată

Compania explică faptul că pornirea sistemului poate întârzia în funcție de starea reală a conductelor, descoperită abia după deschiderea șantierelor.