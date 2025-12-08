Intervenții extinse în Sectorul 2: patru zone afectate
Termoenergetica transmite că „se vor face lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală”, ceea ce va duce la sistări masive ale furnizării agentului termic.
Sector 2
Șoseaua Iancului
9 puncte termice afectate
109 blocuri rămân fără apă caldă și căldură
Opriri: luni ora 9.00 – marți ora 23.00
Conductă din anul 1974, vechime: 51 ani
Șoseaua Pantelimon și Strada Cristescu Dima
6 puncte termice, 96 blocuri
Opriri: luni – miercuri ora 23.00
Conductă din 1974
Bulevardul Lacul Tei (prima intervenție)
9 puncte termice
104 blocuri și o industrie
Opriri: luni – marți ora 23.00
Conductă din 1974
Bulevardul Lacul Tei (a doua intervenție)
6 puncte termice
94 blocuri
Opriri: luni – joi ora 23.00
Conductă din 1969
Sectorul 3: opriri pe Octavian Goga și Liviu Rebreanu
Bulevardul Octavian Goga
4 puncte termice, 57 blocuri
Opriri: marți – joi ora 23.00
Conductă din 1994
Strada Liviu Rebreanu
8 puncte termice, 107 blocuri
Opriri: luni – marți seara
Conductă din 2014
Sectorul 4, cel mai afectat: peste 700 de blocuri închise
Intervențiile din Sectorul 4 sunt cele mai extinse și vizează conducte cu vechimi între 33 și 56 de ani.
Străzile V.V. Stanciu, C.R. Motru și Calea Văcărești
6 puncte termice (129 blocuri + 2 agenți economici)
Opriri: miercuri – vineri ora 23.00
Conductă din 1992
Zona Maria Tănase – Șincai
4 puncte termice (35 blocuri)
Opriri: luni – miercuri
Conductă din 1969
Strada Ion Iriceanu
11 puncte termice (228 blocuri)
Opriri: luni – vineri ora 23.00
Conductă cu vechime de 38 ani
Străzile Luică și Toporași
17 puncte termice (237 blocuri + 10 module)
Opriri: marți – vineri ora 23.00
Integrare de tronsoane noi
Rețea veche de 38 ani
Sectorul 6: lucrări fără impact asupra consumatorilor
Bulevardul Timișoara
Termoenergetica anunță o intervenție pentru remedierea unei avarii, însă fără sistări pentru consumatori:
Lucrări: luni – marți
Nicio clădire afectată
Termoenergetica avertizează: termenele pot fi extinse
Compania explică faptul că pornirea sistemului poate întârzia în funcție de starea reală a conductelor, descoperită abia după deschiderea șantierelor.
„Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, transmit reprezentanții Termoenergetica.
