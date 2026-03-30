România are potențialul de a deveni un actor-cheie în transformarea sectorului energetic din Europa Centrală și de Est, în special prin reducerea dependenței de resursele rusești, a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg.

Acesta a explicat că, încă de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, a fost subliniat un principiu esențial, potrivit căruia securitatea energetică este echivalentă cu securitatea națională.

Diplomatul american a arătat că România dispune de resurse importante, unele deja exploatate, iar altele aflate în curs de dezvoltare, ceea ce îi oferă un avantaj strategic în regiune.

În acest context, proiectul Neptun Deep este considerat cel mai important demers energetic al țării, urmând ca, din 2027, România să înceapă extracția gazelor din Marea Neagră și să devină cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Ambasadorul a subliniat că energia reprezintă un factor esențial pentru dezvoltarea economică, iar România are oportunitatea de a valorifica acest potențial.

În același timp, programul nuclear este văzut drept unul promițător, Statele Unite contribuind cu tehnologie și implicarea companiilor americane în modernizarea reactoarelor de la Cernavodă.

Darryl Nirenberg a evidențiat pentru agenția Agerpres faptul că parteneriatul dintre cele două țări în domeniul energetic se bazează pe interese comune și pe obiectivul consolidării securității energetice în regiune.

Mesajul a venit în cadrul primului interviu acordat de diplomatul american de la preluare mandatului.

„La bază, România are potenţial să revoluţioneze domeniul energetic în Europa Centrală şi de Est, în ceea ce priveşte reducerea dependenţei de Rusia. Cum a spus preşedintele Trump, securitatea energetică înseamnă securitate naţională, iar energia este cheia dezvoltării economice. România are mai multe resurse pe care le exploatează, altele pe care le va exploata. Programul nuclear este promiţător şi suntem fericiţi că SUA contribuie cu tehnologie şi companii la refacerea reactoarelor de la Cernavodă”, a declarat Darryl Nirenberg.

Referindu-se la dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR), diplomatul a precizat că există un acord interguvernamental care susține această tehnologie, cu o contribuție importantă din partea SUA.

Darryl Nirenberg a arătat că deciziile inițiale au fost deja adoptate, iar companiile americane furnizează tehnologie de ultimă generație pentru aceste proiecte.

În plus, instituții financiare precum Eximbank și Development Finance Corporation s-au angajat să investească sume considerabile, de până la 3 miliarde, respectiv un miliard de dolari, pentru dezvoltarea SMR-urilor.

„Mă bucur să constat că deciziile iniţiale au fost luate şi sunt mândru să văd cum companiile americane furnizează tehnologia de ultimă generaţie. De notat că Eximbank şi Development Finance Corporation s-au angajat să investească până la 3 miliarde şi, respectiv, un miliard de dolari pentru proiectul SMR”, a afirmat ambasadorul SUA în România.

În final, ambasadorul Darryl Nirenberg a transmis că una dintre prioritățile mandatului său o reprezintă consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două state, cu accent pe energie, minerale critice și tehnologie, urmărind crearea de locuri de muncă și beneficii reciproce.