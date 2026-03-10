Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat la Summitul pentru Energie Nucleară de la Paris, eveniment desfășurat în capitala Franței, în prezența președintelui francez Emmanuel Macron, a directorului general al Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Mariano Grossi, și a președintelui Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen. La summit au mai participat șefi de stat și de guvern, miniștri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și lideri din industrie.

Potrivit informațiilor transmise de ministru pe Facebook, cererea globală de energie este în creștere, în timp ce statele trebuie să reducă emisiile de dioxid de carbon și să asigure stabilitatea sistemelor energetice. În acest context, energia nucleară este considerată una dintre puținele surse capabile să acopere deficitul de energie curată, deoarece poate produce constant, la scară mare, cu emisii reduse, având totodată un rol important în securitatea energetică.

Pentru România, implicațiile sunt directe, având în vedere poziționarea la granița estică a UE, într-o regiune în care volatilitatea prețurilor la energie se resimte rapid, iar securitatea energetică are efecte directe asupra economiei. Ministrul a amintit că România are o experiență de aproximativ 60 de ani în domeniul energiei nucleare și peste 30 de ani de operare în condiții de siguranță și eficiență la Centrala Nucleară de la Cernavodă. În prezent, energia nucleară acoperă aproximativ o cincime din consumul național de electricitate.

De asemenea, reactoarele nucleare ale României se numără printre cele mai performante din lume, potrivit datelor publicate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În clasamentul pentru anul 2026 realizat de instituție, Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă s-au clasat pe locurile 1 și 3 la nivel mondial în indicatorii de performanță aferenți anului 2025, înregistrând un factor mediu de capacitate de peste 92%.

Planurile pentru următorul deceniu prevăd extinderea semnificativă a capacităților de producție a energiei nucleare. Potrivit ministrului Energiei, în următorii 10 ani România aproape își va tripla capacitățile de producție din această sursă. Creșterea capacităților nucleare este considerată importantă deoarece fiecare megawatt suplimentar produs din energie nucleară contribuie la consolidarea securității energetice și la creșterea competitivității economice.

În același timp, dezvoltarea energiei nucleare este văzută ca parte a unui mix energetic mai echilibrat, alături de sursele regenerabile. Această combinație ar putea asigura un sistem energetic mai puternic și mai stabil, capabil să facă față inclusiv unor perioade dificile.

„Pentru România, implicațiile sunt directe. Suntem la granița estică a Uniunii Europene, într-o regiune unde volatilitatea prețurilor se simte repede, iar securitatea energetică are efecte concrete în economie. Avem 60 de ani de experiență în energie nucleară și peste 30 de ani de operare în condiții de maximă siguranță și eficiență la Cernavodă, iar energia nucleară acoperă deja aproximativ o cincime din consumul național de electricitate. Avem cele mai performante reactoare nucleare din lume în scoreboard-ul AIEA pentru 2026, după ce Unitățile 1 și 2 de la Cernavodă s-au clasat pe locurile 1 și 3 la nivel mondial în indicatorii de performanță pentru 2025, cu un factor mediu de capacitate de peste 92%. În următorii 10 ani, România aproape își va tripla capacitățile de producție a energiei nucleare. De ce? Pentru că orice MW în plus din surse nucleare înseamnă mai multă securitate energetică și mai multă competitivitate pentru țara noastră. Pentru că, împreună cu regenerabilele, energia nucleară înseamnă libertatea de a avea un sistem energetic mai puternic, mai echilibrat și mai robust, inclusiv în momente dificile”, a scris Bogdan Ivan.

România continuă astfel proiectele de dezvoltare nucleară. Printre acestea se numără retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă și construirea Unităților 3 și 4 cu tehnologie CANDU. În paralel, la Doicești este dezvoltat primul proiect european de reactoare modulare mici, cunoscute sub denumirea de Small Modular Reactors.

Potrivit ministrului Energiei, aceste proiecte nu înseamnă doar producție de energie în România, ci și investiții, transfer de tehnologie, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare care pot transforma proiectele strategice în dezvoltare economică reală.

În final, Bogdan Ivan i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru încrederea acordată și pentru nominalizarea de a reprezenta România la summitul dedicat energiei nucleare. Ministrul a subliniat că, în anii următori, energia va însemna mai multă forță economică, stabilitate și influență regională, iar România trebuie să fie prezentă în această ecuație.

„De aceea continuăm proiectele de la Cernavodă, prin retehnologizarea Reactorului 1 și dezvoltarea Unităților 3 și 4 cu tehnologie CANDU, iar la Doicești dezvoltăm primul proiect SMR din Europa. Asta înseamnă nu doar energie produsă în România, ci și investiții, tehnologie, locuri de muncă, lanțuri de aprovizionare și șansa de a transforma proiecte strategice în dezvoltare reală. Îi mulțumesc președintelui României, Nicușor Dan, pentru încredere și pentru nominalizarea de a reprezenta România la cel mai important summit dedicat energiei nucleare. În anii care vin, energia va însemna mai multă forță economică, mai multă stabilitate și mai multă greutate în regiune. România nu are voie să lipsească din această ecuație”, a conchis acesta.

