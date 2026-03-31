Războiul împotriva Iran riscă să genereze un șoc economic la scară globală, însă efectele vor fi resimțite diferit de la o regiune la alta, potrivit unei analize publicate de Fondul Monetar Internațional și citate de Bloomberg.

Instituția subliniază că multe economii abia își reveniseră după crizele recente, iar o nouă escaladare ar putea frâna acest proces.

Potrivit FMI, mai multe state din Africa și Asia, dependente de importurile de petrol, întâmpină dificultăți tot mai mari în a-și asigura necesarul energetic, „chiar şi la preţuri umflate”.

„Toate drumurile duc la preţuri mai mari şi o creştere economică mai lentă”, subliniază instituția, precizând că impactul asupra lanțurilor de aprovizionare și infrastructurii va depinde de durata conflictului.

Cotația petrolului Brent a urcat până la aproximativ 115 dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din regiune și al mobilizării militare în Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea viza infrastructura energetică a Iranului dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, ceea ce sporește temerile privind o escaladare suplimentară a conflictului început pe 28 februarie.

FMI atrage atenția că impactul nu se limitează la energie. Scumpirile se extind către alimente și îngrășăminte, afectând state din Orientul Mijlociu până în America Latină.

Întreruperile livrărilor de îngrășăminte din Golful Persic coincid cu începutul sezonului agricol în emisfera nordică, ceea ce poate afecta producțiile agricole pe întregul an.

„Persoanele din ţările cu venituri mici sunt cele mai expuse riscului atunci când preţurile alimentelor cresc, deoarece acestea reprezintă în medie aproximativ 36% din consumul lor, comparativ cu 20% în economiile emergente şi 9% în economiile avansate”, se arată în analiza realizată de economiști precum Tobias Adrian și Jihad Azour.

Instituția avertizează că aceste evoluții pot genera nu doar probleme economice, ci și tensiuni sociale și politice, în special în statele cu resurse bugetare limitate.

Fondul Monetar Internațional va publica luna viitoare un raport detaliat privind perspectivele economiei globale, în cadrul reuniunilor de primăvară organizate la Washington, unde vor participa miniștri de Finanțe și guvernatori ai băncilor centrale.