Sprijin pentru fermieri în 2026. Fermierii români beneficiază în continuare de acces facil la finanțare în 2026, prin mecanismele de garantare oferite de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și principalele bănci comerciale din țară.

Noile convenții semnate între instituțiile financiare și FNGCIMM facilitează accesul fermierilor la credite destinate finanțării activităților curente din sectorul zootehnic. Programul vizează sprijinirea beneficiarilor APIA implicați în schemele de bunăstare a animalelor, pentru porcine și păsări, aferente intervenției DR 06 – anul de angajament 2026.

Finanțările sunt disponibile prin colaborarea cu bănci precum BCR, Exim Banca Românească și UniCredit Bank.

Prin acest mecanism, fermierii eligibili pot accesa credite garantate de FNGCIMM de până la 80% din valoarea necesarului de capital de lucru. În anumite situații, nivelul finanțării poate ajunge până la 90% din sumele confirmate de APIA, oferind astfel un sprijin financiar semnificativ în perioadele de producție intensă.

Fondurile pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente, inclusiv costuri operaționale esențiale pentru desfășurarea activităților agricole și zootehnice.

Beneficiarii programului trebuie să îndeplinească o serie de criterii, printre care:

încadrarea în categoria IMM, conform legislației în vigoare;

deținerea adeverințelor emise de APIA;

lipsa dificultăților financiare;

absența altor garanții active pentru aceeași finanțare.

Costul garanției este stabilit individual, în funcție de evaluarea financiară realizată de bancă.

Un avantaj important al programului îl reprezintă simplificarea proceselor de creditare. Băncile partenere aplică proceduri accelerate, iar FNGCIMM intervine cu garanții suplimentare acolo unde este necesar, reducând presiunea financiară asupra fermierilor.

Acest parteneriat între FNGCIMM, APIA și sistemul bancar contribuie la stabilitatea financiară a fermierilor și la dezvoltarea durabilă a sectorului zootehnic din România. Programul asigură acces mai rapid la finanțare, predictibilitate și susținere pentru investițiile din agricultură.