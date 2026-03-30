Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) consideră că măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru a reduce prețurile la pompă nu ajută suficient. AUR avertizează că măsurile anunțate de Guvernul Bolojan nu vor opri scumpirile, ci este nevoie de soluții fiscale clare, nu de experimente pe piață.

AUR susține că, în prezent, statul român are de câștigat când cresc prețurile pentru că încasează mai mult TVA, în timp ce populația suportă toate costurile. Soluția AUR ar fi un mecanism simplu: dacă prețul carburantului crește, TVA ar trebui să scadă proporțional, astfel încât statul român să își păstreze veniturile, dar oamenii să plătească mai puțin.

De exemplu, la un preț de 10,5 lei pe litru, TVA ar trebui să fie 15%. Dacă prețul ajunge la 13 lei, TVA ar scădea la 12%, iar la 15 lei pe litru ar fi 11%. Partidul politică consideră că această măsură ar ajuta economia și ar evita efectele negative ale inflației.

În același timp, AUR afirmă că aceasta ar fi o soluție rapidă și eficientă, care nu ar afecta piața și nu ar muta costurile către cetățeni. Totodată, partidul politic arată că și alte țări europene au luat măsuri similare, cum ar fi reducerea TVA sau a accizelor la carburanți și energie.

„Propunerea AUR este ca la preţul de 10,5 lei/litru cota de TVA să fie de 15%, ceea ce ar permite păstrarea veniturilor statului din TVA, concomitent cu evitarea inhibării economiei pe fondul unei inflaţii necontrolate. Păstrând raţionamentul, la un preţ al combustibilului de 13 lei/litru, cota de TVA ar fi de 12%, iar la un preţ de 15 lei/litru, cota de TVA ar fi de 11%. Această măsură este singura intervenţie rapidă şi eficientă pe care statul o poate aplica, fără să distorsioneze piaţa şi fără să transfere costurile către cetăţeni. Alte state europene deja au luat măsuri: Polonia a anunţat reducerea TVA la carburanţi de la 23% la 8% şi coborârea accizelor la minimul permis în UE, Italia a redus accizele la benzină şi motorină, Spania a redus TVA la toate formele de energie de la 21% la 10%”, se arată în comunicatul de presă emis de AUR.

În Croația, benzina costă 1,62 euro/l, iar motorina costă 1,73 euro/l. Croația a plafonat direct prețul la pompă. Guvernul de la Zagreb face apel la populație să nu își facă stocuri de combustibil.

„Vom extinde măsurile pentru electricitate și gaze, așa încât prețurile să rămână la fel ca până acum pentru cetățeni. Având în vedere că unele reglementări expiră, dacă nu am fi luat măsuri, prețurile ar crește cu 31 de eurocenți pentru motorină și 21 de eurocenți pentru benzină”, a anunțat deja ministrul Economiei din Croația, Ante Susnjar.

În Polonia, benzina costă 6,90 PLN/l, iar motorina costă 8,45 PLN/l. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunţat, la rândul său, o serie de măsuri menite să reducă preţurile combustibililor.

Polonia va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Prețurile la pompă ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloți pe litru la toate tipurile de combustibili. Polonia va introduce prețuri maxime la combustibil pe litru, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

Executivul ar putea impune o taxă excepțională pe profiturile companiilor petroliere.

Tusk a anunțat că Polonia va acționa dacă va fi necesar pentru a opri șoferii străini să profite de pe urma reducerilor de prețuri.

„Vom monitoriza situația în aceste zile și dacă va fi necesar vom lua măsuri”, a afirmat Tusk.

În Spania, benzina fără plumb 95 costă 1,55 euro/l, benzina fără plumb 98 costă 1,68 euro/l, motorina A costă 1,761 euro/l, iar motorina premium (Motorina A+) valorează 1,82 euro/l.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat un pachet de urgență în valoare de 5 miliarde de euro, care include aproximativ 80 de măsuri menite să reducă impactul creșterii prețurilor la energie asupra populației spaniole.

Mai exact, Spania a decis scăderea TVA de la 21% la 10% pentru carburanți, electricitate și gaze naturale. În cazul benzinei, măsura ar putea duce la o reducere de aproximativ 30 de cenți pe litru. Prețul butanului și propanului, combustibili folosiți frecvent pentru gătit și încălzirea locuințelor, va fi înghețat temporar.

Spania a decis și suspendarea temporară a taxei pe producția de energie electrică, precum și acordarea de subvenții directe pentru combustibil destinate fermierilor și pescarilor.