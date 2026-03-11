Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că programul Rabla pentru anul 2026 nu poate fi anunțat oficial înainte de stabilirea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu, instituție care finanțează programul. Stabilirea acestui buget depinde, însă, de adoptarea legii bugetului de stat, iar discuțiile cu Ministerul Finanțelor vor începe doar după finalizarea acestui proces.

În acest context, oficialul a subliniat că legea bugetului AFM este una separată, dar trebuie aprobată ulterior adoptării bugetului național, ceea ce face ca lansarea programelor finanțate prin acest fond să fie temporar blocată.

„În momentul în care vom avea bugetul național vom putea să începem negocierile cu Ministerul Finanțelor cu privire la bugetul AFM-ului, care este o lege separată, dar care trebuie să fie adoptată după ce se adoptă legea bugetului național”, a explicat Buzoianu.

Ministrul a precizat că adoptarea bugetului este esențială pentru deblocarea mai multor proiecte aflate în așteptare, inclusiv cele finanțate prin AFM. Până la acel moment, instituțiile implicate nu pot stabili exact ce programe vor fi finanțate în 2026.

„După ce vom avea această lege a bugetului național, care este vitală, pentru că de altfel sunt o grămadă de proiecte blocate pentru faptul că nu avem încă legea aprobată, vom începe de urgență negocierea cu Ministerul Finanțelor pentru legea AFM-ului și în funcție de limita maximală care va fi aprobată pentru buget vom ști câte proiecte vom putea să includem anul acesta”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu a subliniat că programul Rabla nu este singurul proiect care depinde de bugetul AFM. O parte importantă din fonduri trebuie alocată proiectelor transferate din Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie continuate pentru a nu fi blocate.

Aceste proiecte reprezintă o prioritate pentru Ministerul Mediului, deoarece multe dintre ele sunt deja în stadiu de implementare și au șantiere deschise.

„Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM. Din punctul meu de vedere, eu doresc să lansez încă un program de apă-canal pentru România și mai sunt încă câteva proiecte de importanță vizibile la nivel național, printre care inclusiv Rabla, pentru care avem mai multe scenarii”, a spus ministrul Mediului.

Potrivit declarațiilor sale, limita bugetară stabilită de Ministerul Finanțelor va determina câte programe vor putea fi finanțate în anul 2026. Dacă resursele disponibile vor fi mai reduse, unele programe ar putea fi amânate sau redimensionate.

Întrebată dacă programul Rabla este o prioritate pentru Ministerul Mediului, Diana Buzoianu a explicat că decizia depinde în primul rând de fondurile disponibile după acoperirea proiectelor aflate deja în desfășurare.

Ministrul a precizat că suma necesară pentru continuarea proiectelor mutate din PNRR depășește deja un miliard și jumătate de lei, ceea ce limitează spațiul bugetar pentru alte programe.

„Nu am cum să răspund până nu văd limita finală de la bugetul AFM, pentru că în momentul de față prioritatea zero este finalizarea proiectelor care au început, care au șantiere deschise, care au fost mutate de pe PNRR pe AFM și aici vorbim deja de peste un miliard și jumătate”, a mai spus ea.

Oficialul a subliniat că nivelul finanțării depinde și de posibilitatea Ministerului Finanțelor de a aloca resurse suplimentare fără a crește semnificativ deficitul bugetar.

„Depinde foarte mult care vor fi banii necesari și care sunt banii suplimentari pe care Ministerul Finanțelor va putea să îi aprobe fără să ne crească foarte mult deficitul”, a precizat ministrul.

Diana Buzoianu estimează că situația programului Rabla ar putea deveni clară la scurt timp după aprobarea bugetului de stat, când va fi stabilită și limita de cheltuieli pentru AFM.